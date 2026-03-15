英 타임아웃 선정…관련 평가 첫 톱10

지난해보다 33계단 '껑충'

해외 유명 매체기 진행한 글로벌 도시 평가에서 서울이 '톱 10'에 자리했다.

2025 서울라이트 광화문. 서울시 AD 원본보기 아이콘

15일 서울시는 영국 문화·여행 전문 매체 '타임아웃'이 발표한 '2026 세계 최고 도시 50'에서 서울이 종합 9위에 올랐다고 밝혔다. 지난해 42위에서 무려 33계단 상승한 수치다. 서울이 이 평가에서 상위 10위권에 오른 것은 처음이다.

이번 결과는 전 세계 주요 도시 150곳을 대상으로 시민 약 2만 4000명의 설문과 도시 전문가 100여명의 평가를 바탕으로 나왔다. 평가 항목에는 ▲음식 ▲문화 ▲생활비 ▲행복도 등 44개 항목을 종합 분석해 순위를 매겼다.

타임아웃은 서울의 강점으로 ▲봄 벚꽃 ▲여름·가을의 음악·문화행사 ▲겨울 스케이트 등 사계절에 걸쳐 다양한 즐길 거리와 높은 도시 만족도를 꼽았다. 이어 세계적인 관심을 받는 베이커리 투어와 개성 있는 카페·디저트 문화, K팝을 비롯한 활발한 공연·전시 등 문화 요소도 서울의 주요 매력 요소로 지목됐다. 특히 서울시는 이번 평가 결과에 '서울스프링페스티벌'을 시작으로 사계절 내내 즐길 거리가 이어지는 '365일 축제도시 서울' 브랜딩이 기여했다고 분석했다.

또 조사에서 응답자의 79%가 "서울이 자신을 행복하게 만든다"라고 답해 서울에 사는 시민 대부분이 서울 생활을 긍정적으로 인식하는 것으로 나타났다.

이번 평가에서는 멜버른이 1위를 차지했다. 이어 ▲상하이 ▲에든버러 ▲런던 ▲뉴욕 ▲케이프타운 ▲멕시코시티 ▲방콕 순이었다. 아시아 도시 가운데에서 서울은 상하이와 방콕에 이어 세 번째에 자리한 것이다. 도쿄는 10위를 기록했다.

오세훈 서울시장은 "서울이 세계도시경쟁력 지수를 비롯해 각종 국제 평가와 미디어에서 잇따라 주목, 도시 역동성과 글로벌 관광 매력이 세계적으로 인정받고 있다"며 "도시 인프라, 문화·관광 콘텐츠 등을 지속 발굴·발전시켜 하드웨어와 소프트웨어 파워를 두루 갖춘 '육각형 도시'로 만들겠다"라고 밝혔다.

한편 서울이 국제 평가에서 도시 경쟁력을 인정받은 것이 처음은 아니다. 지난해 일본 모리재단이 발표한 세계도시경쟁력지수(GPCI)에서 서울은 6위에 자리했다. 2020년 8위, 2023년 7위를 거쳐 올라왔다. 또 영국 런던에 본부를 둔 삶의 질 연구소(Institute for Quality of Life)가 발표한 '2025 세계에서 가장 행복한 도시' 평가에서도 200개 도시 중 6위를 차지했다.

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시민 삶의 만족도도 상승세를 보였다. 서울시가 매년 실시하는 서울서베이에 따르면 '서울 시민 행복지수'는 2021년 6.27점에서 2024년 6.54점으로 올랐고 '서울 시민으로서의 자부심' 역시 같은 기간 64.1점에서 68.6점으로 상승했다. 서울에 거주하는 외국인 행복지수도 7.04점에서 7.19점으로 올랐다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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