"택시비 내줄게"…미성년자 유괴하려던 50대 남성 구속
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
미성년자 약취유인 미수 혐의
택시비를 내주겠다며 미성년자에게 접근해 유괴하려 한 혐의로 체포된 50대 남성이 구속됐다.
AD
13일 서울남부지법은 미성년자 약취유인 미수 혐의를 받는 남성 A씨에 대해 구속영장을 발부했다고 밝혔다. 법원은 '도주 및 증거인멸 우려'를 사유로 구속영장을 발부했다.
A씨는 술에 취한 상태에서 전날 오전 0시 30분께 서울 양천구의 한 버스정류장에서 미성년자를 유괴하려 한 혐의를 받는다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"생활비 너무 높아" 최저시급 4만4700원 인상 파격...
AD
그는 버스를 기다리던 미성년자에게 "택시비를 내주겠다"고 접근하다 신고를 받고 출동한 경찰에게 현행범으로 체포됐다.
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>