중국에서 어린 시절 인신매매로 헤어진 남매가 인공지능(AI)의 도움을 받아 30여년 만에 재회하는 데 성공했다.

13일(현지시간) 성도일보 등 중국 현지 매체 보도를 종합하면, 후베이성 출신 여성 리린(44)은 어린 시절 헤어진 남동생 리신을 찾기 위해 수십 년 동안 전국을 돌아다니며 수소문했다. 그는 최근 리신의 행방을 확인했다.

안면인식 AI 기술로 30여년 만에 재회한 중국 남매. 성도일보 캡처

두 사람은 1990년대 초반 부모가 잇달아 세상을 떠나면서 헤어졌다. 1993년 어머니가 병으로 숨진 뒤 충격을 받은 아버지도 정신 이상 증세를 보이다가 집을 떠나자, 당시 10살이 채 안 됐던 리린과 리신은 고아가 됐다. 남매는 서로 의지하며 떠돌이 생활을 했는데, 어느 날 한 노인이 동생 리신에게 케이크를 사주겠다고 접근한 뒤, 그대로 리신과 함께 사라졌다.

리린은 "동생을 지키지 못했다는 죄책감이 평생 마음에서 떠나지 않았다"고 토로했다. 리린은 본격적으로 동생 찾기에 나섰지만, 가지고 있는 동생의 사진은 어린 시절 찍은 단 한 장뿐이었다.

그러나 경찰이 AI 기반 안면인식 기술을 활용하면서 기회가 찾아왔다. 리린은 2024년 경찰에 도움을 요청했다. 경찰은 리신의 어린 시절 사진을 토대로 안면인식 기술을 통해 데이터를 분석했고, 결국 리신의 신원을 확인했다. 리신은 어린 시절 납치된 뒤 인신매매 조직에 학대받다가 탈출한 것으로 전해졌다. 이후 그는 한 가정에 입양돼 무사히 성장했으며, 현재는 결혼해 가정도 꾸린 것으로 전해졌다.

두 남매는 조만간 경찰의 주선으로 만나게 될 예정이다. 리린과 리신은 서로가 살아있다는 소식을 듣고 눈물을 흘렸으며, 리린은 현지 매체와의 인터뷰에서 "동생을 찾을 수 있을지 확신하지 못했지만 살아 있는 한 계속 찾겠다고 결심했었다. 동생이 행복하게 살고 있다면 그것으로 충분하다"고 전했다.

