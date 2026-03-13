화성시, 주유소 기름값 불시 현장점검 지휘

기름값 얌체 꼼수인상에 무관용 엄단 선포

석유 최고가격제 취지에 맞는 가격 조정 요청

30년 만에 석유 최고가격제가 시행된 가운데 화성특례시(시장 정명근)가 전국 지방정부 가운데 가장 발 빠르게 대응하며 관내 주유소 현장 점검에 나섰다.

정명근 화성특례시장이 13일 병점구 소재 주유소를 방문해 불시 현장점검을 실시했다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

정명근 화성특례시장은 13일 오전 10시 신재생에너지과 소속 공무원으로 구성된 '유가 특별 합동점검반'을 이끌고 병점구 소재 주유소를 시작으로 효행구 일대 주요 주유소를 차례로 방문하며 불시 현장 점검을 실시했다.

이번 점검은 중앙정부가 시행한 석유 최고가격제(휘발유 1724원·경유 1713원 상한)가 현장에서 제대로 작동하고 있는지 직접 확인하고 유가 폭등으로 고통받는 시민들의 부담을 최소화하기 위한 시의 강력한 의지가 반영된 것이다.

점검은 사전 예고 없이 진행된 '암행 점검' 형태로 실시됐으며, 주유소의 ▲판매가격 게시 현황 ▲유류 재고 보유량 ▲공급가격 변동 내역 ▲최고가격 준수 여부 ▲가격 표시 적정성 등을 집중적으로 확인했다.

특히, 정명근 시장은 현장에서 배달노동자와 화물차 운전자 등 시민들을 직접 만나 유가 상승으로 인한 애로사항을 청취하고, 시 차원의 철저한 주유소 가격 점검과 물가 안정 대책을 추진하겠다는 의지를 밝혔다.

점검 과정에서는 일부 주유소에서 휘발유 가격이 리터당 약 2100원대를 유지하고 있는 사례가 확인됐다. 이에 정명근 화성특례시장은 주유소 측에 가격 산정 과정에 대한 설명을 요구하고 최고가격제 취지에 맞는 가격 조정을 요청했다.

다만 일선 주유소의 경우 정유사로부터 기존 가격에 확보해 둔 석유 재고를 순차적으로 판매하는 구조이기 때문에 '석유 최고가격제'가 실제 판매가격에 반영되기까지는 통상 2~3일 정도의 시차가 발생할 수 있다.

정명근 화성특례시장은 현장에서 "중앙정부가 30년 만에 최고가격제를 시행했는데도 시민들이 체감하지 못하는 가격 인상이 계속된다면, 지방정부가 적극적으로 나서 시장 질서를 바로잡아야 한다"며 관련 부서에 주유소 불시 점검과 현장점검을 강화하고 위반 행위에 대해서는 엄정 대응할 것을 지시했다.

현장점검에서 만난 소상공인 A씨는 "요즘 기름값이 계속 올라 부담이 컸는데 시장이 직접 현장을 점검하는 모습을 보니 시민 입장에서 안심이 된다"며 "시의 강력한 점검이 계속 이어져 기름값이 안정됐으면 좋겠다"고 말했다.

정명근 화성특례시장이 13일 오전 병점구 소재 주유소를 방문해 불시 현장점검을 실시했다.

한편, 화성특례시는 앞서 11일부터 ▲'유가 특별 합동점검반'을 긴급 가동해 관내 주유소 234곳에 대한 현장 점검에 착수했다. 합동점검반은 11일부터 동탄구 일대를 중심으로 점검을 실시했으며 13일에는 병점구와 효행구 주요 주유소를 대상으로 집중 점검을 진행했다.

화성특례시는 경기도 내에서도 주유소가 가장 많은 지역 중 하나인 만큼 앞으로 전수조사와 한국석유관리원과의 합동점검을 통해 관내 주유소 관리 체계를 강화할 계획이다. 또한, 권역별 집중 점검과 불시 현장 단속을 병행하는 방식으로 보다 전략적이고 효율적인 점검을 이어갈 방침이다.

정명근 화성특례시장은 "이재명 정부가 민생을 위해 신속하게 '석유 최고가격제'를 꺼내든 만큼, 최일선의 지방정부가 화성시가 이를 가장 가장 엄격하게 현장에서 집행해야 다"며 "단 1원의 꼼수 인상이나 매점매석과 같은 시장 교란 행위는 한 건도 용납하지 않고 끝까지 추적해 뿌리 뽑겠다"고 단호한 의지를 밝혔다.

이어 정명근 시장은 "국가적 위기 상황을 틈타 시민의 얇아진 지갑을 노리는 매점매석이나 불법적인 꼼수 인상은 화성시 관내에서 단 0.1%도 용납하지 않을 것"이라며 "유가가 안정될 때까지 합동점검반을 24시간 가동하여 무관용 원칙으로 시민의 일상을 든든하게 사수하겠다"고 밝혔다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



