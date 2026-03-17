웨이모 2억마일 누적 주행

테슬라 택시로만 60만마일

주행 데이터 쌓아 기술 선도

편집자주 운전자 없는 택시, '로보택시'가 미래 모빌리티의 핵심으로 부상했다. 이제 단순한 기술 경쟁을 넘어 누가 더 많은 주행 데이터를 쌓고 실질적인 수익을 내느냐를 겨루는 '데이터 패권 전쟁'의 시작이다. 정부의 파격적인 지원을 등에 업고 대규모 데이터를 축적 중인 중국과, 독보적인 AI 기술력으로 앞서가는 미국의 기세가 매섭다. 반면 세계적인 제조 능력을 갖춘 한국은 각종 규제와 제도 미비로 인해 본격적인 상용화에 속도를 내지 못하고 있다. 아시아경제는 중국 베이징과 미국 라스베이거스의 무인 주행 현장과 미·중 빅테크의 데이터 전략, 그리고 한국 자율주행의 현주소를 집중 조명한다. 총 3회에 걸친 기획 시리즈를 통해 글로벌 로보택시 대전의 현장을 짚어보고 우리 산업의 생존 전략을 모색했다.



구글 웨이모를 필두로 미국 로보택시 기업들은 유상 운송 서비스를 시작하며 자율주행을 '돈 먹는 기술'에서 '돈이 되는 기술'로 바꾸는데 성공했다. 사람보다 안전하고 신뢰할 수 있는 자율주행 기술을 완성하는데 가장 중요한 역할을 한 것은 바로 '데이터'다.

도로를 주행하면서 벌어지는 다양한 상황과 엣지 케이스(예외 상황·Edge Case)를 수집, 분석하는 것이야말로 자율주행의 성능을 끌어올리는 가장 중요한 열쇠다.

데이터가 가른 승부, 웨이모의 압도적 주행 실적

미국 로보택시 운행 분석 플랫폼 '로보택시 트랙커'와 업계에 따르면 구글 웨이모는 현재 미국 내 10개 도시에서 로보택시 3067대를 운행 중이다. 미 서부 샌프란시스코와 로스앤젤레스부터 중부 피닉스와 오스틴, 댈러스, 휴스턴, 샌안토니오를 거쳐 동부 애틀랜타와 올란도, 마이애미까지 발을 넓혔다.

워싱턴DC와 뉴욕, 보스턴, 시카고 등 19개 도시에서도 곧 로보택시 사업을 상용화할 계획이며, 영국 런던과 일본 도쿄에서도 시범운행을 진행하고 있다. 지금까지 쌓은 주행실적은 2억마일, 약 3억2180만km에 달한다. 자율주행 기업 중에서 가장 많은 주행 데이터를 보유하고 있는 것으로 평가받는다.

테슬라는 지난해 6월 오스틴에서 로보택시 서비스를 처음으로 선보였다. 현재 샌프란시스코까지 범위를 확대했으며, 약 444대 로보택시를 운영하고 있다. 로보택시로만 60만마일(약 96만5600km)이라는 누적 주행 실적을 가지고 있다. 로보택시 주행 실적에서 뒤처질지언정, 테슬라는 일찌감치 'FSD(Full self driving)' 기능을 상용화하면서 세계에서 가장 앞선 자율주행 기업으로 꼽힌다.

아마존(Amazon)의 자회사 '죽스(Zoox)'도 샌프란시스코와 라스베이거스에서 로보택시 무료 호출 서비스를 시작했다. 현재 6대를 운행 중이며 미국 내 8개 도시에서 시범운행을 진행하고 있다. 현대자동차그룹과 미국 자동차 전장업체 앱티브가 합작한 '모셔널'은 현재 라스베이거스와 피츠버그에서 시범운행을 진행 중이며, 올해 말 로보택시 사업을 상용화할 계획이다.

레벨 4의 벽, 단순 기술 이식으론 한계

자율주행 기술 단계에서 로보택시는 자동차가 모든 주행 기능을 지원하고, 어떠한 상황에서도 운전자가 개입할 필요가 없는 '레벨4'에 해당한다. 운전자가 필요 없어, 죽스 로보택시에는 아예 운전석이 없다.

반면, 테슬라의 FSD는 '레벨 2+' 정도에 있다. 운전자가 주행 상황을 주시, 응급상황에 즉각 개입해야 한다. 이러한 차이로 테슬라 FSD 기술을 고스란히 사 온다고 해도 곧바로 로보택시에 적용할 수는 없다는 얘기다. 일각에서는 스마트폰 운영체제(OS)처럼 해외 자율주행 시스템을 이식하는 방식으로 기술 격차를 줄일 수 있다는 주장이 나온다.

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로보택시 업계 관계자는 "현재 제도적으로 로보택시에 안전요원이 동승해야 하지만, 궁극적으로 '드라이버리스(driverless·운전자가 필요없는)'를 지향한다"면서 "관건은 얼마나 더 많은 주행데이터를 쌓고 이를 학습해 자율주행 시스템을 고도화하느냐에 달려있기 때문에 다른 업체의 기술을 사는 것과 이를 상용화하는 것은 전혀 다른 얘기"라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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