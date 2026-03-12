문체부, 민생물가 특별관리 관계장관회의서 밝혀

문화체육관광부는 오는 21일 서울 광화문 광장에서 열리는 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연 당일 경찰청과 협조해 대대적인 현장 암표 단속에 나선다고 12일 밝혔다.

김영수 문체부 제1차관은 12일 구윤철 기획재정부 장관 주재로 열린 '민생물가 특별관리 관계장관회의(TF)'에서 공연 당일 오후 2시부터 경찰 병력 8개조(총 56명)를 현장에 투입해 암표 매매 행위를 집중 단속할 예정이라고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽 두 번째)이 5일 서울 종로구 국립현대미술관 서울에서 열린 '공연스포츠 암표 방지 민관협의체' 발대식에서 인사말을 하고 있다. 문화체육관광부 AD 원본보기 아이콘

최휘영 문체부 장관은 지난해 7월 취임 직후부터 암표 매매를 '문화산업의 고질적 난치병'으로 규정하고 강력한 대응 의지를 천명해 왔다. 이에 따라 판매금액의 최대 50배 과징금, 신고포상금 지원, 부당이익 몰수·추징, 사업자의 방지조치 의무화, 신고기관 지정·운영 등의 내용을 담은 공연법·국민체육진흥법 개정안이 지난달 27일 공포됐으며 오는 8월28일 시행을 앞두고 있다.

문체부는 법 시행 전이라도 주요 행사를 집중 모니터링하며 암표 매매가 '중대 범죄'라는 인식을 확산시킬 계획이다. 그 첫 시험대로 BTS 공연을 지목하고, 암표 매매에 적극 대응할 예정이다.

문체부는 BTS의 컴백 공연에 앞서 중고거래플랫폼에서 매크로 이용 암표거래로 의심되는 4개 계정에 대한 수사를 경찰에 의뢰했다고 밝혔다. 또 BTS 컴백 공연 기획사도 공연 당일 암표 매매에 적극 나설 예정이라고 설명했다. 기획사 측은 ▲캡쳐와 재사용이 불가능한 모바일 정보무늬(QR코드) 활용, ▲전체 관객 대상 신분증을 통한 본인확인 후 훼손 시 재부착이 불가능한 팔찌 지급, ▲화장실 등 출입 시 팔찌 확인, ▲현장 무작위 본인확인 시행, 적발 시 퇴장 등의 방법으로 암표 단속에 나설 방침이다.

문체부는 지난 5일 국립현대미술관 서울관에서 정부-민간 참여 '민관합동 암표방지협의체도 발족했다. 최휘영 장관은 당시 발대식에서 "BTS의 컴백 공연은 암표 대응의 중요한 시험대"라며 "정부는 법 시행 전이라도 가지고 있는 수단을 활용해 적극 대응할 것"이라고 강조했다.

새로 출범한 민관 합동 협의체는 암표 근절을 위한 다양한 기술적, 제도적, 문화적 실행 방안을 논의해 공연법·국민체육진흥법 개정안의 시행령을 마련할 계획이다.

문체부는 향후 온라인상 매크로 의심 게시글 정보를 실시간으로 경찰청과 공유하고, 전문 컨설팅을 통한 대국민 홍보 전략을 수립해 암표 근절 캠페인을 지속 전개할 방침이다.

