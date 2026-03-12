취약계층 난방비 1억 원 나눔

신미경 전라남도사회서비스원 원장(가운데)을 비롯한 직원들이 지원금 전달식에 참석했다. 전남사회서비스원 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도사회서비스원이 한전KPS㈜, 전남사회복지공동모금회와 함께 취약계층의 따뜻한 겨울나기 지원에 나섰다.

서비스원은 한전KPS의 사회공헌 활동으로 마련된 총 1억 원 규모의 지원사업을 통해 겨울철 난방비 상승으로 어려움을 겪는 취약계층을 지원했다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 취약계층의 에너지 비용 부담을 줄이고 보다 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 돕기 위해 추진됐다.

서비스원은 전남을 비롯해 대구, 광주, 세종, 강원, 제주 등 전국 6개 광역자치단체에 거주하는 기초생활수급자와 차상위계층 114가구, 사회복지시설 64개소 등 총 178곳에 난방비 지원금을 전달했다.

이번 지원은 겨울철 에너지 비용 부담으로 어려움을 겪는 취약계층 가구와 사회복지시설의 난방비 부담을 완화하고 지역사회 나눔 문화를 확산하는 데 의미가 있다.

신미경 전라남도사회서비스원 원장은 "이번 지원이 한파와 에너지 요금 부담으로 어려움을 겪는 이웃들에게 따뜻한 위로와 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 민관 협력을 통해 복지 사각지대를 발굴하고 지역사회 사회안전망을 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다"고 말했다.

AD

한편 서비스원은 앞으로도 공공과 민간이 협력하는 다양한 사회공헌 사업을 통해 취약계층 지원과 지역사회 복지 안전망 강화를 지속적으로 추진할 계획이다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>