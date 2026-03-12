당론으로 채택된 검찰개혁안에 강경파 반기

"의원 의견수렴 구조와 결정 존중해야"

김영진 더불어민주당 의원은 12일 당론으로 확정된 중대범죄수사청법(정부안)에 반대 입장을 밝히고 있는 추미애 국회 법제사법위원장(민주당 소속)과 법사위 민주당 간사 김용민 의원에게 "민주주의 원칙을 저버렸다"고 비판했다. 당 차원의 제재 조치에 대해서도 고민해야 한다는 뜻을 밝히기도 했다.

김 의원은 이날 MBC 라디오에서 "정부안은 다섯 번 정도 민주당 의원총회를 거쳐 법사위원과 163명 의원 등을 충분히 얘기해 여러 장·단점 문제점을 다 얘기해 정리한 안"이라며 "그 내용을 절차적으로 진행해야 할 추 위원장과 김 의원이 정면으로 거부하고 반대하는 것은 민주주의 원칙을 저버린 행위"라고 비판했다.

그는 "당론으로 결정된 안을 본인 생각과 다르다고 연기하거나 논란의 광장으로 가져오는 것 자체는 당내 민주주의와 전체 의원들의 의사수렴 구조, 그 결정을 너무 가볍게 생각하는 것"이라고 지적했다.

당 차원의 제재가 필요하냐는 사회자의 질문에 김 의원은 "그런 문제에 관해서도 적절하게 당 지도부는 판단하고 법사위원장과 간사는 무게 있게 받아들여야 된다고 본다"고 했다.

김 의원은 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장' 방송 출연자가 언급한 '공소취소 거래설'과 관련해 "삼류 소설도 안 되는 왜곡 내용"이라며 "'민주파출소'에서 왜곡·허위·조작 기사에 대해서는 명확하게 정정보도를 요청하고 진행되지 않을 경우 고발 등을 검토해야 한다"고 말했다. 그는 "일관된 원칙으로 해당 프로그램과 (거래설을 제기한) 기자에 대해 똑같은 원칙을 적용해야 한다"고 주장했다. 김 의원은 "이 건은 당이 대응해야 한다"며 "민주파출소급이 아니라 민주경찰서에서 대응해야 한다"고 강조했다. 당내 기구인 민주파출소를 넘어 당차원에서 보다 강력 대응해야 한다는 주문이다.

