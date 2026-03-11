효성중공업, 효성 해링턴 플레이스 풍무 5호선 연장 수혜

서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업의 예비타당성조사(예타) 결과가 지난 10일 발표되며 김포 부동산 시장이 들썩이고 있다. 특히 지난해 말 분양 시장에서 뚜렷한 청약 성과를 보이며 주목받아온 풍무역세권 일대는 이미 높아진 개발 기대감 위에 5호선 연장 사업의 예타 통과 소식까지 더해지며 분위기가 한층 달아오르는 모습이다.

김포골드라인의 출퇴근 시간대 혼잡도가 한때 280%를 넘을 정도로 포화 상태에 이르면서, 서울로의 직결 교통망 확충은 김포 시민들이 오랫동안 기다려온 핵심 현안으로 꼽혀왔다. 이번 5호선 연장 예타 통과는 단순한 교통 개선을 넘어 김포 주거지 전반의 가치 재평가로 이어질 수 있는 계기가 될 것이라는 평가가 나온다.

특히 풍무 생활권은 김포 내에서도 서울 접근성이 우수한 주거지로 인식돼 왔던 곳이다. 기존 골드라인 이용이 가능하고 생활 편의시설도 잘 갖춰져 있어 실거주 선호도가 높았던 만큼, 5호선 연장 사업의 예비타당성조사가 통과하면서 향후 교통 여건 개선 기대까지 더해져 시장의 관심이 더욱 커지는 모습이다.

업계에서는 이번 예타 통과를 계기로 풍무 일대가 '기대감이 반영된 지역'을 넘어 '실질적 수혜를 기대할 수 있는 지역'으로 한 단계 올라설 가능성이 높다고 보고 있다. 특히 서울 서부권과 주요 업무지구 접근성 개선에 대한 기대가 커지면서, 풍무를 중심으로 한 김포 서부권 주거 선호도 역시 한층 높아질 수 있다는 분석이다.

여기에 풍무역세권 개발과 주변 도시개발사업이 함께 맞물리면서 지역 전반의 미래가치에 대한 기대감도 커지고 있다. 이미 생활 기반이 형성된 풍무동 일대는 신규 교통 호재에 따른 수혜를 보다 빠르게 체감할 수 있는 입지로 평가되며, 실거주 수요와 미래가치를 함께 고려하는 수요자들의 관심이 이어지고 있다.

이러한 흐름 속에서 풍무역세권 개발의 수혜를 공유하는 풍무 양도지구도 주목받고 있다. 풍무역세권 내 단지들이 아직 개발 단계에 있는 반면, 풍무동 중심에 위치한 양도지구는 이미 생활 인프라가 완성돼 있어 실거주 측면에서 즉시성 있는 장점을 갖췄다는 평가다.

이러한 가운데, 현재 양도지구 일대에서 공급 중인 효성 해링턴 플레이스 풍무가 주목받고 있다. 효성중공업㈜이 공급하는 이 단지는 김포 풍무 양도지구 도시개발사업 1~3블록에 위치하며, 총 18개 동, 1,769가구 규모의 대단지로 조성된다. 풍무 생활권 중심 입지에 들어서는 만큼, 향후 5호선 연장 사업 추진에 따른 수혜 기대감까지 더해져 관심을 끌고 있다.

단지는 골드라인 풍무역과 가까운 입지에 자리해 기존 교통망 이용이 편리하며, 향후 서울 5호선 연장 사업이 본궤도에 오를 경우 풍무 생활권의 교통 경쟁력은 한층 강화될 것으로 기대된다. 이에 따라 실거주 만족도는 물론, 지역 가치 상승 측면에서도 긍정적인 평가가 나온다.

생활 인프라도 우수하다. 이마트 트레이더스 김포점과 홈플러스 풍무점 등 대형 유통시설과 풍무 중심상권이 인접해 있고, 김포시청, 풍무도서관, 국민체육센터 등 각종 공공시설도 가까워 입주 즉시 생활이 가능한 완성형 입지를 갖췄다.

또한 효성중공업㈜의 효성 해링턴 플레이스 풍무는 낮은 건폐율로 탁 트인 개방감을 제공하며, 쾌적한 주거 환경을 갖춘 것이 특징이다. 국내외 디자인 어워드 수상 경력을 가진 삼성물산 리조트 부문 GSS팀이 참여해 블록별로 테마를 달리한 특화 조경을 선보인다. 조형 폰드와 티하우스가 있는 '해링턴 라운지', 대형 수공간과 팽나무 숲이 어우러진 '해링턴 가든', 벚나무와 조형 소나무로 구성된 '해링턴 코티지' 등 다양한 녹지와 산책로가 입주민의 삶의 질을 높인다.

단지 내 커뮤니티 시설은 선큰 구조 설계를 적용해 채광과 개방감을 극대화했으며, 피트니스센터, GX룸, 작은도서관, 키즈그라운드, 북카페 등 다양한 시설을 통해 운동, 여가, 학습을 모두 아우른다. 어린이집과 경로당 등 가족 단위 맞춤형 공간도 마련돼 세대 간 교류가 가능하며, 입주민 친화형 주거 공간으로 설계됐다.

외관은 세련된 도시적 디자인으로 단지를 상징하는 랜드마크로 자리하며, 실내는 광폭 강마루, 세라믹 아트월, 감성 간접조명 등 고급 마감재를 적용해 주거 품질을 높였다. 전용 59~84㎡의 중소형 위주 구성으로 실수요자 선호도가 높고, 팬트리·드레스룸·알파룸 등 특화 평면을 도입해 공간 활용도를 극대화했다. 젊은 세대부터 중장년층까지 다양한 라이프스타일에 대응할 수 있는 설계를 갖춰 한층 세련된 주거 경험을 제공한다.

계약조건은 계약금 5% 중 1차 계약금을 500만 원으로 설정해 초기 자금 부담을 낮췄으며, 계약 후 즉시 전매가 가능해 실거주와 투자 측면 모두에서 유리하다.

한편, 효성중공업㈜의 효성 해링턴 플레이스 풍무 견본주택은 경기도 김포시 풍무동 일원에 마련되어 있다.

