휠체어컬링 믹스더블(혼성 2인조) 세계랭킹 1위 백혜진(43)-이용석(42) 조가 2026 밀라노ㆍ코르티나 동계 패럴림픽 결승에 진출했다.

백혜진-이용석 조는 10일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 준결승에서 세계랭킹 5위인 미국에 6-3 승리를 거뒀다. 백혜진-이용석 조는 휠체어컬링에서 2010 밴쿠버 대회 은메달 이후 16년 만에 메달을 확보했다.

이용석이 10일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노코르티나 패럴림픽 휠체어컬링 믹스더블(혼성 2인조) 미국과의 준결승에서 신중하게 스톤을 투구하고 있다. 로이터연합뉴스

미국 팀은 백혜진-이용석 조가 예선에서 6엔드 기권승(10-1)을 거둔 팀. 자신감을 갖고 경기를 펼친 백혜진-이용석 조는 선공이었던 1엔드에서 2점을 스틸하며 기선을 제압했다. 다시 선공을 잡은 2엔드에서는 1점만 내주며 실점을 최소화됐고, 후공을 잡은 3엔드에서는 2점을 추가해 4-1로 달아났다. 미국이 공격권을 가진 4엔드에서는 다시 1점만 내주며 2점을 앞선 상황에서 전반을 마쳤다.

5엔드에서는 두 팀이 계속해서 1번 스톤 테이크아웃에 성공하며 치열한 공방을 벌였다. 결국 후공을 잡은 한국이 득점에 성공했으나 백혜진의 마지막 투구가 약간 힘이 부족한 탓에 1점을 얻는데 그쳤다.

승부는 미국이 파워플레이를 사용하면서 대량 득점을 노린 6엔드에서 갈렸다. 실제 미국이 대량 득점 기회를 얻었으나 백혜진이 마지막에 절묘한 투구를 보여주며 오히려 스틸에 성공, 승기를 가져왔다.

6엔드에서 백혜진의 마지막 투구를 앞두고 하우스 안에는 미국 스톤만 4개 남아 있었다. 자칫 4실점 하며 경기가 한 번에 뒤집힐 수도 있었던 상황. 백혜진이 투구한 마지막 스톤은 절묘하게 상대 스톤 4개 사이를 파고들며 1번 스톤을 차지했다. 상대 스톤 2개를 백가드로 활용할 수 있는 절묘한 위치에 자리하면서 미국이 테이크아웃을 하기도 힘든 상황이었다. 결국 미국의 마지막 투구가 한국의 1번 스톤을 전혀 건드리지 못하면서 한국이 대량 실점 위기에서 오히려 1점을 스틸했다. 점수는 6-2로 벌어졌다.

한국은 다시 선공에 나선 7엔드에서 1점만 내줬다. 마지막 엔드를 남겨두고 3점차로 앞고 공격권까지 가져 한국이 절대적으로 유리한 상황이었다. 한국은 파워플레이까지 사용해 더욱 유리한 상황을 만들었다. 8엔드는 미국이 채 마지막 스톤 투구를 하기도 전에 마무리됐다. 이용석이 하우스 안에 남아있던 미국 스톤 2개 중 하나를 하우스 바깥으로 쳐내면서 미국이 얻을 수 있는 점수가 최대 2점 밖에 안 되는 상황을 만들었다. 점수차가 3점이었기 때문에 경기가 그대로 종료됐다.

