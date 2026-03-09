매크로 대리예매·티켓 판매 사기 등 3건 수사

흉기난동·차량 돌진 대비…경찰특공대 전진 배치

방탄소년단(BTS) 공연에 최대 26만명의 관람객이 몰릴 것으로 예상되면서 경찰이 대규모 인파 관리에 나선다. 경찰은 현장 안전 관리를 위해 4800명을 투입하는 한편 매크로 대리 예매와 티켓 판매를 빙자한 사기 범죄에 대해서도 수사에 착수했다.

방탄소년단의 컴백을 알리는 홍보물. 연합뉴스

박정보 서울경찰청장은 9일 정례 기자간담회에서 BTS 공연 티켓 발매와 관련한 범죄행위 3건을 수사 중이라고 밝혔다.

박 청장은 매크로 프로그램 사용이 의심되는 정황과 관련해 티켓 판매 주관사인 놀유니버스가 수사를 의뢰했다고 설명했다. 경찰에 따르면 일부 온라인에서는 매크로 프로그램을 이용해 티켓 구매를 대신해주겠다고 속이거나 실제로 존재하지 않는 티켓을 판매한다고 속여 돈만 받아 챙기는 사례가 확인되고 있다.

박 청장은 "매크로를 이용해 티켓을 구매해주겠다고 하는 것은 자칫 공범이 될 수 있고 개인정보만 탈취당할 위험도 있다"며 "티켓을 판매한다며 돈을 요구하는 경우는 대부분 사기일 가능성이 높다"고 주의를 당부했다.

현재까지 확인된 피해 사례는 적게는 15만원에서 많게는 30만원가량을 송금한 뒤 티켓을 받지 못한 경우로 파악됐다. 이 가운데 한 건은 이번 공연이 아닌 향후 공연 티켓 양도를 빙자한 사기 범행인 것으로 조사됐다.

경찰은 ▲티켓을 대신 구매해주겠다는 대리 티케팅 ▲티켓을 예매한 뒤 고가에 판매한다는 사기 ▲허위·조작 티켓을 판매하는 사기 등을 중심으로 온라인 모니터링을 진행했다. 그 결과 이날까지 관련 게시물 110여건을 확인해 삭제 및 차단을 요청했다고 밝혔다.

박 청장은 BTS 공연 티켓 사기 대응과 관련해 "전담팀이 철저하게 대비하고 있고 각 경찰서에서도 1~2개 팀을 지정해 신속하게 모니터링하고 수사에 착수하고 있다"고 말했다.

BTS 컴백 행사 안전관리 합동 점검회의. 연합뉴스

한편 경찰은 공연 당일 최대 26만명이 몰릴 것으로 보고 안전 관리에도 나설 계획이다. 기동대와 일선 경찰서 인력을 포함해 약 4800명을 현장에 투입하고 인파 관리에 나선다.

또 흉기 난동이나 차량 돌진, 테러 등 돌발 상황에 대비해 경찰특공대를 전진 배치하고 검문검색 등 안전 조치를 강화할 방침이다.

박 청장은 "다른 집회와 달리 시민 안전 관련 문제이기 때문에 과도할 정도로 많은 경력을 투입해도 될 것 같다. 충분히 배치해 시민이 안전하게 공연을 관람할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 아울러 박 청장은 3·1절 연휴 기간 도심에서 열린 대규모 집회 시위가 큰 마찰 없이 마무리된 점을 언급하며 "예년에 비해 50% 정도 경력을 줄였는데도 안정적으로 관리됐다"고 말했다.

이어 "앞으로도 경찰은 집회를 관리·통제한다는 개념보다는 시민을 믿고 최소 경력으로 집회를 관리하면서 보호·지원해주는 역할을 해 선진 'K-집회시위' 문화가 정착될 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



