외교부 "카타르 체류 국민 돕기 위한 긴급 항공편 편성"
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
외교부는 "카타르에 체류 중인 국민의 신속한 귀국을 지원하기 위한 긴급 항공편을 편성해 카타르 현지시간 9일 오전에 출발할 예정"이라고 밝혔다.
중동 지역에 체류 중이던 우리 국민들이 9일 아부다비에서 출발한 전세기로 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스
AD
외교부 당국자는 9일 "카타르 측과 협의한 결과 우리 정부의 적극적인 요청을 수용했다"면서 이같이 전했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
AD
정부는 중동지역에 발이 묶인 국민들의 대피를 돕기 위해 근접국으로 육로 이동 등의 방안 마련에 있다. 앞서 아랍에미리트(UAE)에 발이 묶여있던 우리 국민 203명은 정부가 마련한 전세기를 통해 귀국했다. 에티하드항공이 운영한 이 전세기는 한국시간으로 전날 오후 5시 35분 아부다비 공항을 출발해 약 8시간 비행 끝에 이날 새벽 1시 20분께 인천국제공항에 도착했다.
Advertisement
이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement