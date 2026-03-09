외교부는 "카타르에 체류 중인 국민의 신속한 귀국을 지원하기 위한 긴급 항공편을 편성해 카타르 현지시간 9일 오전에 출발할 예정"이라고 밝혔다.

중동 지역에 체류 중이던 우리 국민들이 9일 아부다비에서 출발한 전세기로 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스

외교부 당국자는 9일 "카타르 측과 협의한 결과 우리 정부의 적극적인 요청을 수용했다"면서 이같이 전했다.

정부는 중동지역에 발이 묶인 국민들의 대피를 돕기 위해 근접국으로 육로 이동 등의 방안 마련에 있다. 앞서 아랍에미리트(UAE)에 발이 묶여있던 우리 국민 203명은 정부가 마련한 전세기를 통해 귀국했다. 에티하드항공이 운영한 이 전세기는 한국시간으로 전날 오후 5시 35분 아부다비 공항을 출발해 약 8시간 비행 끝에 이날 새벽 1시 20분께 인천국제공항에 도착했다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



