어르신 맞춤형 비대면 건강관리 서비스

스마트 기기 활용 6개월 건강관리 프로그램 운영

경기 양평군(군수 전진선)은 9일 '2026년 인공지능·사물인터넷(AI·IoT) 기반 어르신 건강관리 사업' 대상자 1차 대면 사전 검진을 시작으로 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 정보통신기술(ICT) 융합 방문건강관리 사업 대상자 중 65세 이상 어르신을 대상으로 스마트폰 애플리케이션 '오늘건강'과 스마트 기기를 활용해 보건소 전문가가 맞춤형 비대면 건강관리 서비스를 제공하는 프로그램이다.

양평군은 지난 2월 집중 모집 기간 동안 참여자 450명을 선착순으로 모집했으며, 1차 대면 사전 검진을 통해 개인의 건강 행태와 신체 기능을 확인한 후 △건강군 △전허약군 △허약군으로 분류해 맞춤형 건강관리 서비스를 제공할 예정이다.

참여 어르신에게는 건강 위험 요인에 따라 손목 활동량계, 체중계, 혈압계, 혈당계 등 스마트 건강기기 가운데 최대 2종이 제공되며, 월별 건강 미션과 함께 보건소 건강 전문가의 비대면 건강 상담, 맞춤형 건강 정보 제공 등 6개월간 비대면 건강관리 서비스가 운영된다.

참여자는 스마트폰에 설치된 '오늘건강' 애플리케이션과 제공된 기기를 연동해 걷기, 혈압·혈당 측정 등 일상 속 건강 실천 과제를 수행하게 된다. 보건소는 수집된 건강 데이터를 실시간으로 관찰하며 정기 상담과 건강관리 서비스를 제공할 계획이다.

특히 오는 5월에는 스마트 기기 사용이 익숙하지 않은 어르신들을 위해 한국사회보장정보원과 연계해 '오늘건강' 앱과 스마트 기기 사용 교육을 실시하고, 인공지능 기반 건강관리 안내 책자를 제작·배포해 디지털 격차 해소에도 힘쓸 계획이다.

전진선 양평군수는 "인공지능·사물인터넷(AI·IoT) 기반 어르신 건강관리 사업은 고령이나 거동 불편 등으로 의료 접근성이 낮은 어르신들을 위한 특화된 비대면 건강관리 서비스"라며 "대면 서비스의 한계를 보완해 더욱 촘촘한 건강관리 체계를 구축하고, 양평군 어르신들이 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

