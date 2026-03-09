피 '철철' 흘렀다는 아내 꿈에 복권 구매

5억원 복권 1등 당첨된 남성

아내로부터 범상치 않은 꿈 내용을 들은 남성이 복권을 구매해 1등에 당첨됐다.

9일 복권 수탁사업자 동행복권은 공식 홈페이지를 통해 '스피또1000' 103회차에서 1등에 당첨돼 5억원을 받게 된 A씨와 지난 5일 진행한 인터뷰를 공개했다.

A씨는 "최근 아내가 자신의 몸에서 피가 철철 나는 꿈을 꿨다"며 "무섭거나 기분 나쁘지 않은 묘한 느낌이었다고 해서 검색해 보니 길몽이라는 것을 알게 됐다"고 전했다. 평소 일주일에 한 번씩 주로 로또를 구매해왔던 A씨는 이번만큼은 왠지 모르게 즉석 복권인 '스피또'를 사고 싶다는 생각이 들었다고 밝혔다.

경기 안성시 공도읍에 있는 한 판매점에서 복권을 구매한 A씨는 그 자리에서 바로 당첨 여부를 확인했다. 결과는 놀랍게도 1등 당첨이었다. 스피또1000은 행운 숫자와 자신의 숫자가 일치하면 당첨금을 받는 즉석 복권으로 1등 당첨금은 5억원이며 총 11장이 발행된다.

A씨는 "당첨금을 확인하는 순간 저도 모르게 크게 소리를 질렀다"며 "심장이 너무 뛰고 흥분돼 가족들에게 전화를 걸어 '나 사고 친 것 같다'고 말했을 정도"라고 긴박했던 당시 상황을 회상했다.

A씨는 당첨금을 대출금 상환에 일부 사용하고 주택을 마련하는 데 보탤 계획이다. 그는 "개인적으로 진 빚이 있어 심적으로 매우 힘들었는데 당첨금으로 해결할 수 있을 것 같아 매우 홀가분하고 감사한 생각뿐"이라며 "노후 대책이 될 수 있어 행복하다"고 했다.

