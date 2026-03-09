소제지구 첫 공급…1679가구 규모

KTX여천역 가까워…일부 세대 오션뷰

중흥토건과 우미건설은 다음 달 중 전남 여수시 소제지구에서 '여수 소제 중흥S-클래스 우미린' 아파트를 분양한다.

여수 소제 중흥S-클래스 우미린 조감도. 소제지구 내 A3·A4블록에 총 1679가구 규모로 건립되는 분양가상한제 아파트다. 피알페퍼 제공 AD 원본보기 아이콘

이 아파트는 여수 소제지구 내 소호동 828 일원 A3블록과 A4블록에 2개 단지로 조성된다. 아파트는 지하 5층~지상 25층 21개 동 1679가구 규모로 건립된다. 블록별로는 A3블록이 ▲84㎡(이하 전용면적) 878가구 ▲109㎡ 181가구 ▲135㎡ 36가구다. A4블록은 84㎡ 584가구다.

단지는 소제지구 내 첫 분양 물량이다. 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가가 책정될 예정이다. 바다가 인접해 있어 일부 세대에서는 바다 조망이 가능하다. 안심초등학교를 걸어서 통학할 수 있다.

회사 측은 전 세대 남향 위주 배치를 적용해 채광성을 높였다. 단지 내에는 실내 골프연습장과 클라이밍 존, 피트니스센터, 작은도서관 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어선다.

단지가 들어서는 소제지구는 41만8000㎡ 규모의 부지에 3084가구의 주택이 들어서는 택지개발지구다. 지구 내에는 축구장 약 2.7개 규모의 상업·근린생활용지와 축구장 약 11개 규모의 공원 및 녹지공간이 조성된다. 하나로마트, 여수시청, 여수시립쌍봉도서관, CGV 등 생활편의·문화시설 이용도 편리하다.

소호로와 쌍봉로 등을 통해 학동과 웅천 등 시내 이동이 편리하며, 순천과 연결되는 22번 지방도와 인접해 있다. KTX 여천역과 여수종합버스터미널 접근성도 좋다.

인근에는 소호동동다리를 연장해 친수공간을 조성하는 '소호2지구 연안정비사업'도 추진 중이다. 소호동동다리는 소호동 일대 야경을 감상하며 걸을 수 있는 길이 742m, 폭 3.5m 규모의 데크형 해안 산책로다. 사업은 내년 8월 완료 예정이다.

