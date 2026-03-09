소제지구 첫 공급…1679가구 규모
KTX여천역 가까워…일부 세대 오션뷰

중흥토건과 우미건설은 다음 달 중 전남 여수시 소제지구에서 '여수 소제 중흥S-클래스 우미린' 아파트를 분양한다.

여수 소제 중흥S-클래스 우미린 조감도. 소제지구 내 A3·A4블록에 총 1679가구 규모로 건립되는 분양가상한제 아파트다. 피알페퍼 제공

여수 소제 중흥S-클래스 우미린 조감도. 소제지구 내 A3·A4블록에 총 1679가구 규모로 건립되는 분양가상한제 아파트다. 피알페퍼 제공

AD
원본보기 아이콘

이 아파트는 여수 소제지구 내 소호동 828 일원 A3블록과 A4블록에 2개 단지로 조성된다. 아파트는 지하 5층~지상 25층 21개 동 1679가구 규모로 건립된다. 블록별로는 A3블록이 ▲84㎡(이하 전용면적) 878가구 ▲109㎡ 181가구 ▲135㎡ 36가구다. A4블록은 84㎡ 584가구다.


단지는 소제지구 내 첫 분양 물량이다. 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가가 책정될 예정이다. 바다가 인접해 있어 일부 세대에서는 바다 조망이 가능하다. 안심초등학교를 걸어서 통학할 수 있다.

회사 측은 전 세대 남향 위주 배치를 적용해 채광성을 높였다. 단지 내에는 실내 골프연습장과 클라이밍 존, 피트니스센터, 작은도서관 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어선다.


단지가 들어서는 소제지구는 41만8000㎡ 규모의 부지에 3084가구의 주택이 들어서는 택지개발지구다. 지구 내에는 축구장 약 2.7개 규모의 상업·근린생활용지와 축구장 약 11개 규모의 공원 및 녹지공간이 조성된다. 하나로마트, 여수시청, 여수시립쌍봉도서관, CGV 등 생활편의·문화시설 이용도 편리하다.

Advertisement

소호로와 쌍봉로 등을 통해 학동과 웅천 등 시내 이동이 편리하며, 순천과 연결되는 22번 지방도와 인접해 있다. KTX 여천역과 여수종합버스터미널 접근성도 좋다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전쟁, 증시 강세에 도움" "상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
AD

인근에는 소호동동다리를 연장해 친수공간을 조성하는 '소호2지구 연안정비사업'도 추진 중이다. 소호동동다리는 소호동 일대 야경을 감상하며 걸을 수 있는 길이 742m, 폭 3.5m 규모의 데크형 해안 산책로다. 사업은 내년 8월 완료 예정이다.


정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement