새단장 마친 한국의집, 고조리서 바탕 상차림 내놓는다
수라상 진상품 종어·가평 두릅 등 활용
11일부터 예약 손님 맞아
종어구이
국가유산진흥원은 한국의집이 재개관에 맞춰 궁중음식 봄 메뉴를 출시한다고 9일 밝혔다.
고조리서인 '시의전서'와 '규합총서'를 바탕으로 산해진미를 엮어낸 상차림이다. 가장 눈길을 끄는 식자재는 김제에서 복원한 토속 어종인 종어. 조선시대 수라상 진상품이던 이 고기의 살을 탄력 있게 굽고 은은한 불 향을 입힌다. 여기에 한치와 새우살로 속을 채운 해삼찜, 거제산 코끼리 조개 강회, 가평 두릅 전병 등 제철 요리를 두루 곁들인다.
오찬에는 봄나물을 비벼 먹는 오신반과 완도산 생전복찜 등을 올린다. 김도섭 한국의집 한식연구팀장은 "전통 식문화에서 귀하게 여긴 재료들을 현대적으로 재해석해 한국 음식의 깊은 풍미를 담아냈다"고 설명했다.
해삼찜원본보기 아이콘
1957년 영빈관으로 출발한 한국의집은 지난해 블루리본 세 개를 획득하는 등 미식 공간으로 자리매김했다. 새단장으로 조리실을 확장하고 서비스 동선을 줄이는 동시에 조경과 고객 편의 공간을 정비했다. 예약은 애플리케이션 '캐치 테이블'이나 전화로 접수한다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
