코로나19 이후 중소기업에서 임금근로를 하는 부업자 수가 최근 5년간 37% 증가한 것으로 나타났다. 임시 근로자의 처우를 개선하고 정규직 전환 지원을 확대하는 한편 주52시간제 틀 내에서 근로시간을 유연화하는 방안 등을 도입해야 한다는 지적이 나온다.

중소벤처기업연구원은 '중소기업 임금근로자의 일시휴직 및 부업 실태 분석' 보고서에서 중소기업에서 부업을 하는 임금근로자 수가 2024년 이후 중소기업 전체 임금근로자의 2%를 돌파했다고 9일 밝혔다. 부업자는 주된 업무 외에 수입을 목적으로 다른 일을 하는 사람을 말한다.

중소기업의 임금근로 부업자 수는 2020년 27만7000명에서 2025년 37만9000명으로 최근 5년간 37.1%(10만2000명) 증가했다. 중소기업의 임금근로자 대비 부업자 비중은 2020년 1.57%에서 2025년 2.00%로 최근 5년간 0.43%p 증가했다.

중소기업 임금근로 부업자 중 절반 가량(42.4%)은 계약 기간이 1개월~1년 미만인 임시직으로 근무하는 것으로 나타났다. 중소기업 임금근로 부업자의 임시직 비중(42.4%)은 대기업 부업자(21.8%) 대비 20.6%p 높고, 중소기업 전체 임금근로자(24.5%) 대비 17.9%p 높다. 종사자 규모가 작을수록 임시직 비중이 높다. 4인 이하(53.5%), 5∼29인(44.3%), 30∼299인(26.0%) 순으로 많았다.

중소기업에서 일시휴직 상태에 있는 임금근로자 수는 코로나19 당시를 제외하고 가장 많은 수준이다. 2025년 기준 32만7000명으로 전체 임금근로 일시휴직자(41.3만명)의 79.3%다. 임금근로자 대비 일시휴직자 비중은 2024년부터 증가세로 전환했으며, 2025년에는 1.73%로 전년(1.54%) 대비 비중 증가폭(0.05%p→0.19%p)이 커졌다.

중소기업 임금근로자 중 일시휴직을 하는 사유도 10년 전과 달리 ▲휴가·연가(39.0%) ▲육아(28.6%) ▲일시적 병·사고(18.8%) ▲사업부진·조업중단(10.3%) 등의 순으로 나타났다. 10년 전인 2015년과 비교해 육아는 14.1%에서 28.6%로 14.5%p, 사업부진·조업중단은 7.5%에서 2025년 10.3%로 2.8%p 증가했다. 사업부진·조업중단 비중은 대기업(2.5%)보다 7.8%p 높았다.

중기연은 소득 증가를 원하는 중소기업 부업자에 대한 근로선택권을 확대하고, 근로시간 유연화와 1인 창업 지원을 강화해야한다고 제언했다. 주52시간제의 틀 내에서 노사합의를 전제로 연장근로 단위 기간을 '주 단위'에서 '월, 분기, 반기 단위'로 확대하는 방안, 1인 창업자 대상 AI(인공지능)를 활용한 보육·컨설팅·자금 지원을 강화하는 방안이다.

노민선 중기연 연구위원은 "29인 이하 소기업에서 임시직의 부업 참여 비중이 높게 나타나는 것은 열악한 처우와 소득 격차에 기인한다. 임시근로자의 임금 인상과 처우 개선을 통한 정규직 전환 지원을 강화할 필요가 있다"며 "중장년 재취업 및 1인 창업자 지원 강화, 29인 이하 소기업에 대한 육아휴직 대체인력지원금과 업무분담지원금 상향 조정 등도 정책 과제로 검토해야 한다"고 설명했다.

