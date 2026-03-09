무신사 뷰티, 상반기 최대 할인 행사 '뷰티 페스타' 개최

3월 9일부터 19일까지…최대 80% 할인

670여 개 브랜드 참여, 1만5000여 개 상품 대규모 할인

무신사 뷰티가 3월 9일부터 19일까지 11일간 상반기 최대 규모의 할인 행사 '무신사 뷰티 페스타'를 진행한다.

이번 프로모션은 무신사 온라인 스토어에서 열리며, 약 670개 뷰티 브랜드가 참여해 1만5000여 개 이상의 상품을 최대 80% 할인된 가격으로 선보인다.

무신사 뷰티 페스타는 대규모 할인 혜택과 함께 다양한 브랜드를 한자리에서 만나볼 수 있는 큐레이션으로 무신사 뷰티를 대표하는 행사로 자리 잡았다. 특히 해마다 참여 브랜드와 할인 품목이 꾸준히 늘어나며 규모가 확대되고 있다. 올해 행사에는 지난해 2월 행사 대비 약 75% 증가한 브랜드가 참여해 한층 폭넓은 선택지를 제공할 예정이다.

행사 기간 동안 무신사 뷰티는 인기 제품을 선별해 특별가로 제안하는 '뷰티 베스트 특가', 무신사 뷰티에서만 만나볼 수 있는 '오직 무신사 뷰티 특가' 등 다양한 테마별 할인 코너를 운영한다. 이와 함께 3500원, 5900원, 9900원 등 균일가로 구성된 초특가 상품도 한정 수량으로 판매한다.

매일 오전 11시부터 24시간 동안 진행되는 '브랜드 데이'에는 팬층을 보유한 인기 브랜드들이 순차적으로 참여한다. 다슈, 셀렉스, 에스트라, 오드타입, 토리든, 헤라 등이 일정에 맞춰 참여하며 추가 할인과 특별 사은품 등 다양한 혜택을 제공할 예정이다.

소비자 혜택을 강화하기 위한 이벤트도 마련됐다. 행사 기간 동안 매일 25% 상품 할인 쿠폰과 7% 장바구니 할인 쿠폰이 제공되며, 브랜드별로 최대 30%까지 적용 가능한 전용 쿠폰도 함께 지급된다. 또한 매일 낮 12시와 오후 5시 두 차례에 걸쳐 최대 80% 할인 쿠폰과 최대 5000원 적립금을 랜덤으로 받을 수 있는 '뽑기 이벤트'도 진행된다.

이번 무신사 뷰티 페스타에 대한 상세 정보는 9일 오전 11시부터 무신사 앱에서 확인할 수 있다.

