강원도 강릉시(시장 김홍규)는 '2026-2027 강릉 방문의 해'를 선포하고 국내외 관광객 유치에 박차를 가하고 있는 가운데, 2025년 강릉을 방문한 관광객 신용카드 소비가 증가세를 보인 것으로 나타났다고 9일 밝혔다.

한국관광공사 빅데이터 분석 결과, 강릉시 관광객 총소비액은 2024년 7710억원에서 2025년 7968억원으로 증가했다. 이는 전년 대비 258억원(약 3.34%) 증가한 수치다. 다만, 2025년 물가상승률이 2.1%로 시민이 체감하는 실물경기는 다소 낮게 느낄 수 있다고 시는 설명했다.

올해 1월 관광객 카드 소비액은 697억원으로 전년 동기 678억원보다 약 2.8% 증가하여 관광객의 소비액은 2026년에도 견조한 흐름을 보이는 것으로 나타났다.

업종별 분석 결과, 소비가 증가한 주요 항목은 ▲호텔·콘도·캠핑장 및 펜션(36.3%) ▲관광쇼핑(7.3%) ▲육상운송·렌터카(4.9%) ▲일반외식업·제과음료업(4.7%) 등으로 나타났다.

강릉시는 이를 ▲숙박 기반 체류 관광객 증가 ▲개별 자유여행(FIT) 확대 ▲소품샵 및 지역 맛집·카페 중심 소비 트렌드 강화 등이 반영된 결과라고 분석했다.

반면 ▲여행업(44%) ▲문화서비스(13.6%) ▲골프장(8.19%) ▲레저(6.9%) 등 여행상품·공연·전시·야외 중심의 체험 및 고가 레저활동 소비 항목에서는 소비가 감소한 것으로 나타났다.

시는 이를 ▲여행사 패키지를 이용한 관광보다 개별 자유여행(FIT)에 대한 선호 증가 ▲철도이용객 증가에 따른 지역 내 운송서비스 증가 ▲고물가로 인해 필수재가 아닌 사치재에 대한 소비심리 위축의 영향으로 진단했다.

엄금문 관광정책과장은 "관광 소비 증가 데이터는 관광객이 단순히 방문하는 수준을 넘어 지역 내에서 머무르며 소비하고 있다는 점을 보여주는 의미 있는 지표이다"며 "앞으로도 관광객이 더 오래 머무르고, 더 많이 경험할 수 있는 다양한 콘텐츠 개발과 적극적인 마케팅을 통해 국제관광도시 강릉을 만들어가겠다"고 밝혔다.

