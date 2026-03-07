미국과 이스라엘의 이란 공격 여파로 아랍에미리트(UAE) 두바이 국제공항 운영이 또다시 일시 중단됐다.

7일(현지시간) 로이터통신과 블룸버그통신 등에 따르면 두바이 당국은 이날 "승객과 공항 직원, 항공사 승무원의 안전을 위해 두바이 국제공항 운영을 일시 중단한다"고 밝혔다.

이번 조치는 UAE가 자국 영공에서 발사체를 요격하는 과정에서 떨어진 파편으로 경미한 사고가 발생한 데 따른 것이라고 블룸버그는 전했다.

이에 따라 두바이를 거점으로 하는 에미레이트항공의 운항도 다시 중단됐다.

미국과 이스라엘의 공격으로 이란 최고지도자가 사망하는 등 중동 지역 긴장이 급격히 고조되는 가운데 1일 인천공항에서 출발하는 두바이행 항공편이 결항 되고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

에미레이트항공은 이란 전쟁 여파로 일부 항공편 운항을 멈췄다가 지난 6일 전 노선 운항을 재개하겠다고 밝힌 바 있다.

다만 두바이 공항의 운항 중단 발표 약 30분 뒤 에미레이트항공은 "운영을 재개할 예정"이라고 공지했고, 공항 당국도 곧이어 일부 운영을 다시 시작한다고 밝혔다.

중동 항공로는 이란 전쟁이 시작된 지난달 28일 이후 사실상 마비된 상태다. 이란이 미국과 이스라엘의 공습에 대한 보복으로 주변 걸프 지역 주요 공항과 인프라를 겨냥해 드론과 미사일 공격을 이어가고 있기 때문이다.

지난해 국제선 여객 수 세계 1위를 기록한 두바이 국제공항은 이란의 드론 공격 이후 항공편 운항을 무기한 중단했다가 지난 2일부터 제한적으로 운항을 재개해왔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



