교장·교감이 임시 담임 맡는 사례까지 등장

학부모 갑질·과중한 업무에 교직 기피 심화

일본에서 공립학교 교사 부족 문제가 갈수록 심각해지고 있다. 장시간 노동과 과중한 업무 부담에 더해 학부모 민원까지 겹치면서 교직 지원자가 줄어든 것이 주요 원인으로 지목된다.

일본에서 공립학교 교사 부족 문제가 갈수록 심각해지고 있다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관).

6일 현지 언론에 따르면 일본 문부과학성 집계 결과, 지난해 4월 새 학기가 시작될 당시 전국 공립 초·중·고교와 특수학교에서 필요한 교사 수보다 4317명이 부족한 것으로 조사됐다. 이는 2021년 조사에서 나타난 부족 인원 2558명과 비교하면 약 1.7배 늘어난 수치다. 일본 교육 당국 내부에서도 상황을 매우 심각하게 보고 있는 것으로 전해졌다.

현장에서는 교사 부족으로 수업 운영에 차질이 생기는 사례도 보고되고 있다. 담임 교사를 확보하지 못해 학급 규모를 늘리거나 교장·교감이 임시로 학급을 맡는 경우가 발생하고 있다. 일부 학교에서는 보충 수업을 대신해 자율학습으로 대체하거나 중학교 교사가 초등학교 수업을 맡는 일도 빈번한 것으로 알려졌다.

이 같은 인력난의 배경에는 여러 요인이 복합적으로 작용하고 있다. 1980년대 대규모로 채용된 교사들이 최근 대거 정년을 맞고 있는 데다, 신규 교직 지원자는 감소하고 있기 때문이다. 여기에 특수교육 대상 학생이 늘어나면서 관련 교사 수요가 증가한 점도 영향을 미쳤다는 분석이다. 출산·육아휴직이나 병가로 발생하는 공백 역시 인력 부족을 키우는 요인으로 지목된다.

일본에서는 이른바 '몬스터 페어런츠(괴물 학부모)'로 불리는 일부 학부모의 과도한 민원과 요구도 교직 기피 현상을 부추기는 원인으로 지목된다. 학교 업무 외에도 학부모 대응에 상당한 시간과 에너지가 소모되면서 교사들의 업무 부담이 커졌다는 분석이다.

교직 기피 현상도 뚜렷하다. 일본 공립학교 교사는 긴 근무 시간과 학부모 대응 부담 등으로 선호도가 낮아지는 추세다. 실제로 2025학년도 교사 임용 시험 경쟁률은 2.9대 1로 집계돼 역대 가장 낮은 수준을 기록했다.

