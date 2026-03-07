안병용 “가능동의 요충지 기운으로 의정부 경제 살릴 것”

기업인들 “지역경제 활성화 적임자”…안병용 '지원사격’

기업인·봉사단체·어르신 아우르는 민심잡기 '광폭 행보’

회룡역 하이파이브부터 기업인 간담회까지 ‘소통 행보’ 가속

경기 의정부에서 성장해 지역 경제를 이끌고 있는 '토박이' 청년 기업인들이 더불어민주당 안병용 의정부시장 예비후보를 향한 공개 지지를 선언하며 선거 국면에 활력을 불어넣고 있다.

이진우 전 경기북부상공회의소 사무국장을 비롯한 지역 기업인 7명은 7일 안병용 예비후보의 선거 사무실을 전격 방문해 지지선언을 하고 있다. 안병용 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

이진우 전 경기북부상공회의소 사무국장을 비롯한 지역 기업인 7명은 7일 안병용 예비후보의 선거 사무실을 전격 방문했다. 이들은 이 자리에서 "의정부시 지역 경제 활성화를 위해 안 후보가 반드시 당선되어야 한다"며 응원과 함께 적극적인 지지를 선언했다. 또한 시장에 당선되면 기업인들과 간담회를 자주 개최 애로사항을 시정에 반영해 달라고 건의하기도 했다.

안병용 예비후보는 이날 참석한 토박이 기업인들이 가능동에서 성장했다는 말에 "조선 말기 흥선대원군이 가능동에 거처를 정했고, 미국이 미2사단 본부를 가능동에 둔 것은 그만큼 가능동이 가장 아름답고 요충지였기 때문"이라며 "오늘 참석하신 여러분들의 기운이 남다르고 크게 성공할 것"이라며 감사 인사를 했다.

한편, 이날 간담회에 참석해 안병용 예비후보를 응원하고 적극 지지한 토박이 기업인들은 이진우 전 사무국장을 비롯해 이동진 ㈜기연 대표, 안용남 용남기획 대표, 정민규 성심인쇄 대표, 김지호 진호뷰티 대표, 이정두 LG전자 대표, 서상환 의정부농협 부지점장 등이다.

안병용 예비후보는 지난 6일 오전 의정부 회룡역에서 출근길 시민들과 함께하고 있다. 안병용 예비후보 제공 원본보기 아이콘

안병용 예비후보, 회룡역 출근길 시민들과 하이파이브 지지 호소

앞서 안병용 예비후보는 지난 6일 오전 의정부 회룡역에서 출근길 시민들에게 인사를 하며 하루 일정을 시작했다. 이른 시간부터 역을 찾은 시민들과 인사를 나누고 하이파이브로 응원을 받으며 현장 선거운동을 이어갔다.

안 후보는 "회룡역으로 향하는 시민들의 발걸음을 보니 하루를 바쁘게 시작하는 모습이 느껴졌다"며 "선거운동복을 입은 저를 알아보고 하이파이브로 응원해주신 시민들께 큰 힘을 얻었다"고 말했다.

이어 의정부시 새마을회가 진행한 전통 된장 담그기 행사 현장을 방문해 지역 봉사 활동에 참여한 회원들을 격려했다. 안 후보는 "조상권 새마을회장을 비롯한 회원들의 헌신과 지역을 위한 봉사 정신이 지역사회를 더욱 단단하게 만든다"고 말했다.

안병용 예비후보(오른쪽)가 의정부시 새마을회가 진행한 전통 된장 담그기 행사 현장을 방문해 회원과 인사하고 있다. 안병용 예비후보 제공 원본보기 아이콘

또한 이날 교차로와 주요 거리에서 시민들과 만나 출근길 인사를 이어갔다. 안 후보는 "길 위에서 만난 시민들의 응원과 격려에 감사드린다"며 "항상 시민과 소통하며 의정부의 밝은 미래를 시민들과 함께 만들어 가겠다"고 밝혔다.

안 후보는 앞으로도 지역 곳곳을 찾아 시민들과 직접 만나 소통하며 선거운동을 이어갈 계획이라고 밝혔다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



