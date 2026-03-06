카카오톡 업데이트…피드서 게시물 숨기기 가능

페이스톡서 통화 녹음…키보드에 발견 탭 추가

카카오가 친구탭 소식 피드에서 원치 않는 게시물을 숨길 수 있도록 업데이트했다.

6일 카카오 카카오 close 증권정보 035720 KOSPI 현재가 53,600 전일대비 2,400 등락률 +4.69% 거래량 2,823,937 전일가 51,200 2026.03.06 15:30 기준 관련기사 다음, '실시간 검색어' 6년 만에 부활…AI 결합해 재출시 종목 선정 이후는 충분한 투자금 마련? 최대 4배, 연 5%대 금리로 당일 OK 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' 전 종목 시세 보기 는 올해 두 번째 카카오톡 정규 업데이트를 했다고 밝혔다.

카카오톡 업데이트. 카카오 AD 원본보기 아이콘

먼저 이번 업데이트로 친구탭 소식 피드에서 원하지 않는 게시물을 간편하게 숨길 수 있는 기능이 생겼다. 특정 게시물을 숨기고 싶은 이용자는 더보기 메뉴에서 게시물 숨기기를 선택해 특정 친구의 소식을 피드에서 제외할 수 있다.

친구 관계를 유지한 상태에서 피드 노출만 조정할 수 있어 관심 있는 친구 소식만 더욱 집중할 수 있다. 게시물 숨기기 설정은 언제든지 변경하거나 해지할 수 있다. 설정 메뉴 내 친구 항목의 숨긴 친구 관리에서 다시 노출할 수 있도록 변경할 수 있다.

Advertisement

페이스톡 통화 녹음 지원…AI '카나나' 대화 요약 기능 제공

아울러 이번 업데이트로 페이스톡에서도 통화 녹음을 할 수 있게 됐다. 기존 보이스톡에서만 가능했던 통화 녹음을 확대해 1:1 페이스북 통화 시에도 최대 30분까지 녹음할 수 있다. 통화 종료 후에는 카나나 AI가 요약해주는 기능을 활용할 수 있어 중요한 내용을 체계적으로 기록하고 관리할 수 있다.

이 밖에 이번 업데이트로 오픈 채팅에 댓글별 알림 설정이 가능해졌다. 내가 참여한 댓글의 새댓글 알림을 끄거나 내가 참여하지 않은 댓글의 알림을 켜는 등 이용자가 원하는 대로 댓글별 알람을 설정할 수 있다.

이모티콘 발견 탭·톡클라우드 화면 개선 등 편의 기능 확대

이모티콘 키보드에는 발견 탭이 새롭게 추가됐다. 매주 월요일 제공되는 무료 이모티콘을 비롯해 개인 취향에 맞춘 추천 이모티콘, 실시간 인기 랭킹 등을 한눈에 확인할 수 있다.

톡클라우드 홈 화면도 새롭게 단장했다. 사진과 파일 탐색 기능을 강화해 주고받은 사진, 파일, 링크를 홈 화면에서 확인할 수 있도록 했다. 인물 분류와 드라이브 등 유용한 기능을 배치해 데이터 접근과 관리 편의성을 높였다.

AD

카카오 관계자는 "이용자가 카카오톡을 보다 효율적이고 편리하게 관리할 수 있도록 편의 기능을 강화하고 있다"고 설명했다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>