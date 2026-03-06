갤럽 장래 정치지도자 조사

조국 조국혁신당 대표가 차기 대권주자 가운데 가장 지지율이 높은 것으로 조사됐다. 야권에서는 한동훈 전 국민의힘 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 높았다.

6일 여론조사업체 갤럽이 공개한 여론조사(3~5일 전국 18세 이상 1001명을 대상으로 무선전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 11.9%)에 따르면 '앞으로 우리나라를 이끌어갈 정치 지도자'를 묻는 조사에서 조 대표가 9%를 얻어 1위로 나타났다.

이어 김민석 총리와 한 전 대표, 장 전 대표가 4%로 2위권을 형성했다.

송영길 전 민주당 대표와 이준석 개혁신당 대표는 2%, 오세훈 서울시장과 강훈식 청와대 비서실장, 정청래 민주당 대표는 1%로 조사됐다. 눈길을 끄는 것은 의견을 유보한 응답자가 64%였다는 점이다.

