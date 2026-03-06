[포토] 코스피 하락 출발
미 뉴욕 3대지수의 하락마감으로 국내 증시도 하락 출발했지만 코스닥은 매도 사이드카가 발동 상승세를 이어간 6일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 92.88p(1.66%) 내린 5,491.02으로, 코스닥 지수는 전장보다 1.08p(0.10%) 오른 1,117.49로 원/달러 환율은 전날보다 10.9원 오른 1,479.0원에 장을 시작했다.

"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역풍 맞나
