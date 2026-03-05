대구 달서구 비엔나웨딩서 성황리 개최…지역 예술 발전 및 사회 공헌 다짐

지역 대중가요 예술의 새로운 도약을 알리는 '사단법인 한국가요예술원 대구지회 창단식 및 지회장 취임식'이 5일 대구 달서구 비엔나웨딩 2층에서 성황리에 개최됐다.

이날 행사는 사무국장의 개회 안내를 시작으로 홍종렬 지회장의 개회 선언, 국민의례, 내빈 소개 순으로 진행됐다.

특히 대구지회 창단을 축하하는 영상 메시지와 함께 권영진 국회의원의 축하 영상이 상영돼 행사의 의미를 더했다.

이어 진행된 지회기 전달식에서는 길현철 중앙회장이 홍종열 초대 대구지회장에게 지회기를 직접 전달하며 공식적인 지회의 출범을 선포했다.

취임사에 나선 홍종렬 초대 지회장은 "지역 예술인들과 중앙 예술인들을 잇는 튼튼한 가교 역할을 수행하겠다"는 포부를 밝혔다.

또한 "단순한 예술 활동에 그치지 않고 사회적 약자를 돕는 나눔을 실천하며, 한국가요예술원 대구지회의 발전을 위해 헌신하겠다"고 강조했다.

길현철 중앙회장은 축사를 통해 대구지회의 창단을 진심으로 축하하며 힘찬 지원을 약속했다.

외빈으로 참석한 이태훈 대구 달서구청장과 이재인(작곡가) 중앙회 상임이사 또한 격려사와 축사를 통해 지역 문화 예술의 저변 확대를 위한 대구지회의 역할을 당부했다.

이날 행사는 임명장 수여식에 이어 주요 내빈들이 함께한 축하 케이크 커팅 및 건배 제의로 절정에 달했다.

특히 이날 행사를 축하하기 위해 가수 테무진, 모봉, 임혁이 참석해 자리를 빛냈다.

한편, 앞서 서울에서 개최된 한국가요예술원 관련 행사에서도 예술인들의 권익 보호와 가요계의 위상 정립이 주요 화두로 다뤄진 바 있다.

당시 행사 관계자들은 "가요 예술은 국민의 정서를 치유하는 큰 힘이 있다"며 전국적인 네트워크 강화의 필요성을 역설했다.

이번 대구지회의 출범은 서울 중심의 예술 활동을 지역으로 확산시키고, 영남권 대중가요 예술의 중심축을 마련했다는 점에서 큰 의미를 갖는 것으로 평가받고 있다.

