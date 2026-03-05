[내일날씨]전국 눈·비 예보…강원·경기북동부 밤사이 눈 쏟아진다

강원산지 최고 15㎝, 강원내륙 3∼8㎝

금요일 아침 -2∼9도·낮 4∼13도

6일 금요일은 오전까지 전국 대부분 지역에 비나 눈이 내리겠다.

수도권·강원북부내륙·충청·호남 등 서쪽 지역은 5일 오후부터 점차 눈비가 내리기 시작해 밤에 전국으로 확대될 전망이다. 이후 수도권은 6일 새벽, 나머지 지역은 오전에 그치겠다. 다만 중부지방과 전북은 6일 오후와 밤사이 다시 비나 눈이 내리겠다.

적설은 강원산지에 5∼10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 강원내륙에 3∼8㎝, 경기북동부에 2∼7㎝, 경기내륙(북동부 제외)과 충북북부에 1∼5㎝ 정도 이뤄질 것으로 예상된다. 강원산지는 3·1절 연휴 내린 눈이 아직 녹지 않고 쌓인 상태에서 또 많은 눈이 내리겠으니 피해가 없도록 유의해야 한다.

다른 지역 예상 적설은 서울·인천·경기서해안·충북중·충북남부·세종·충남북부·전북동부 1∼3㎝, 강원북부동해안·대전·충남남부·전남동부내륙(지리산부근)·경북북동산지·경남서부내륙(지리산부근)·울릉도·독도·제주도산지 1㎝ 안팎, 경북북부내륙 1㎝ 미만이다.

예상 강수량은 대부분 지역 5∼20㎜, 강원중부동해안·강원남부동해안·부산·울산·경남중부내륙·경남동부내륙·대구·경북·울릉도·독도 5∼10㎜, 서해5도 5㎜ 미만이다.

6일 아침 최저기온은 -2∼9도로 평년기온(-4∼4도)보다 높겠으나 낮 최고기온은 4∼13도로 평년기온(8∼12도)과 비슷하거나 그보다 약간 낮겠다. 눈비를 뿌린 기압골 후면으로 북쪽서 찬 공기가 내려오면서 기온이 떨어지겠다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 ▲서울 1도· 6도 ▲인천 1도·5도 ▲대전 2도·8도 ▲광주 3도·9도 ▲대구 6도·11도 ▲울산 7도·11도 ▲부산 9도·13도다. 기온은 토요일인 7일 한층 더 낮아지겠다. 7일 아침 최저기온은 -7∼1도, 낮 최고기온은 4∼10도에 그칠 전망이다.

기온이 떨어지는 데 더해 대부분 지역에 6일 오후부터 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불어, 더 쌀쌀하게 느껴지겠다. 바다의 경우 6일 오후부터 대부분 먼바다와 제주 해상에 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일 전망이다.

