김포시, 52만 시민의 염원…5호선 연장 정책성 강조

기획예산처 재정사업평가 분과위원회의서 발표

김병수 시장 "5만 시민 국회청원 동력으로 끝까지 최선"

김병수 김포시장이 5일 기획예산처 재정사업평가 분과위원회의에서 서울5호선 김포검단연장선의 필요성과 정책적 효과에 대해 직접 발표했다.

김병수 김포시장이 5일 기획예산처 재정사업평가 분과위원회의에서 서울5호선 김포검단연장선의 필요성과 정책적 효과에 대해 직접 발표했다. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

세종시 한국개발연구원(KDI)에서 열린 이날 회의는 기획예산처 주관으로 예타 대상 사업 선정, 예타 조사 결과 등 국가재정사업의 투명성 및 효율성 향상을 위한 핵심 사항을 심의, 의결하는 자리다.

김병수 시장은 이 자리에서 골드라인 혼잡 등 김포시의 열악한 교통환경 및 시민들이 겪고 있는 어려움과 최근 국회국민청원을 통해 보여준 김포시민들의 간절한 염원 등을 어필하며 5호선 연장사업에 있어 정책성 판단을 우선 고려해야 함을 강조했다.

이날 회의에서 5호선 관련 발표가 진행되기까지, 시는 KDI 예타조사 착수 이후 국토부(대광위), 기재부, KDI, 서울시 등 관계기관과 30여차례에 걸친 면담과 실무 협의를 이어가며 예타 조사 통과를 위해 총력을 기울여왔다. 아울러 김병수 시장은 지난 2월 2일 김포시가 사업비 5500억원을 부담하겠다고 제안할 정도로 사업에 대한 김포시의 강력한 의지를 밝힌 바 있다.

특히 예타조사 과정에서 경제성 부족과 편익 한계 지적 등에 기획예산처 및 KDI와 여러 차례 회의를 거쳐 사업계획을 보완하고, 김포골드라인의 혼잡 완화와 김포한강2공공택지지구 광역교통개선대책, 접경지역에 따른 비수도권 평가 유형 적용 등 정책성과 지역균형발전 효과를 종합적으로 반영하는 종합평가(AHP) 중심의 대응 전략을 치밀히 준비해 왔다.

Advertisement

시는 이번 회의를 통해 긍정적 결과가 도출돼 서울5호선 김포검단연장사업이 완료될 경우, 200%가 넘는 김포골드라인의 만성적 혼잡 해소는 물론, 서울 도심까지 환승 없는 이동이 가능해져 김포철도교통체계의 획기적 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.

김병수 시장은 "52만 김포시민의 열망을 어깨에 지고, 5만 시민의 국회청원서 옆에 끼고 끝까지 최선을 다할 것"이라며 "서울5호선 김포검단연장사업은 김포시민 모두의 열망이 모인 사업이다. 예타가 통과될 경우 신속하고 차질없이 사업이 진행될 수 있도록 모든 행정적 역량을 집중할 것"이라고 말했다.

AD

한편, 서울5호선 김포검단연장은 서울 방화차량기지를 기점으로 김포 고촌·풍무·검단을 경유해 김포한강2 공공택지지구까지 연장하는 사업이다. 총연장 25.8㎞에 정거장 9개소, 차량기지 1개소가 설치되며, 총사업비는 3조6221억원 규모다.

김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>