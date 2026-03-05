HD현대필리핀 조선소 방문

한·필리핀 경제협력 확대 논의

HD현대 정기선 회장이 필리핀을 방문해 양국 경제 협력 확대와 현지 사업 점검에 나섰다.

HD현대 정기선 회장이 4일 필리핀 국립 영웅묘지에 위치한 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화하고 있다. HD현대 제공 AD 원본보기 아이콘

HD현대는 우리 정부 경제사절단 일원으로 필리핀을 방문 중인 정기선 회장이 한국전쟁 참전용사 기념비 참배와 한·필리핀 비즈니스 포럼 참석, HD현대필리핀조선 점검 등의 일정을 소화했다고 5일 밝혔다.

정 회장은 4일 마닐라 국립영웅묘지에 위치한 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화했다. 필리핀은 한국전쟁 당시 아시아 국가 가운데 가장 먼저 전투부대를 편성해 총 7420명의 병력을 파병했다.

같은 날 오전에는 한국경제인협회와 필리핀상공회의소가 공동 개최한 '한·필리핀 비즈니스 포럼'에 참석해 양국 경제 협력 확대 방안을 논의했다.

이어 5일에는 필리핀 수빅만에 위치한 HD현대필리핀을 방문해 직원 기숙사 신축 현장과 조선소 야드를 둘러보고 현지 근무 직원들을 격려했다.

정 회장은 현지 직원들과 점심 식사를 함께 하며 "임직원들이 불편함 없이 근무할 수 있도록 주거와 의료, 치안 등 생활 환경을 더욱 세심히 살피겠다"며 "무엇보다 안전을 최우선으로 맡은 바 업무에 최선을 다해 달라"고 당부했다.

HD현대의 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 2024년 5월 미국 사모펀드 서버러스 캐피탈과 필리핀 조선소 일부 부지에 대한 임차 계약을 체결하고 HD현대필리핀을 출범시켰다.

지난해 9월에는 HD현대필리핀이 건조하는 첫 선박인 11만5000t급 석유화학제품운반선의 강재절단식을 진행하며 본격적인 건조 작업에 착수했다.

HD현대중공업은 2016년 이후 필리핀으로부터 총 12척의 함정을 수주하며 필리핀 해군 현대화 사업에도 참여하고 있다. 또 2022년 현지에 군수지원센터를 설립해 호위함과 초계함 등 인도된 함정의 유지·보수·정비(MRO) 사업도 수행 중이다.

정 회장은 "HD현대는 단순한 사업 협력을 넘어 대한민국과 필리핀 간 우호 증진을 위한 가교 역할을 수행해 왔다"며 "앞으로도 대한민국을 대표한다는 자부심으로 필리핀과 깊은 신뢰를 쌓아 나가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



