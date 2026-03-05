메디톡스 메디톡스 close 증권정보 086900 KOSDAQ 현재가 117,900 전일대비 4,900 등락률 +4.34% 거래량 11,900 전일가 113,000 2026.03.05 09:16 기준 관련기사 메디톡스 계열사 뉴메코, '2026 킥오프 미팅' 개최 '내수 포화' K보톡스, 신흥국으로 외형 키운다 태국시장 메디톡스 톡신·필러 가품 브로커 징역형 전 종목 시세 보기 가 2026년 임직원 승진 인사를 단행했다고 5일 밝혔다.

김학우 메디톡스 상무(왼쪽)와 김민주 뉴메코 이사. 메디톡스 AD 원본보기 아이콘

이번 인사에서 김학우 이사가 상무로 승진했다. 오송 3공장과 오창 1공장 운영을 총괄하는 김 상무는 연세대학교에서 석사 학위를 취득하고 메디톡스에서 25년간 재직하고 있다.

계열사 뉴메코의 김민주 부장도 이사로 승진했다.

메디톡스그룹은 연구와 생산, 영업, 임상, RA, 관리 등 각 부문에서 우수한 성과를 창출한 임직원 총 114명에 대해 승진 발령했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



