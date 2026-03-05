간암 악성화 유발하는 ‘엔도트로핀-CD44’ 결합 기전 세계 최초 규명



간암 치료 효과 높일 약물 표적 발굴… Cancer Research 논문 게재

비만이나 대사 이상을 동반한 간암이 유독 빠르게 진행되고 항암제조차 잘 듣지 않는 이유를 국내 연구진이 밝혀냈다.

간암 세포가 특정 신호 물질과 결합해 악성화 고리를 만들고 공격성을 키우는 원리를 찾아낸 것이다.

UNIST 생명과학과 박지영 교수팀은 간 섬유화 과정에서 분비되는 '엔도트로핀(Endotrophin)'이라는 물질이 암세포 표면의 'CD44' 수용체와 결합해 암을 악화시키고 항암제 내성을 유발한다는 사실을 세계 최초로 규명했다고 5일 전했다.

연구진, 박지영 교수(좌측)와 조우빈 박사(제1저자). UNIST 제공 AD 원본보기 아이콘

일반적으로 비만과 대사질환은 간 조직에 만성적인 손상을 입혀 간암 발병 위험을 높인다. '대사 연관 간암'은 암세포의 증식이 빠르고 기존 표적 항암제에 반응하지 않는 경우가 많아 치료에 어려움이 컸다.

엔도트로핀은 이러한 간암 환자에서 높은 수준으로 검출돼 간암 악성화를 촉진하는 요인으로 지목되어 왔지만, 이 신호 물질이 구체적으로 어떤 통로를 거쳐 암세포에 명령을 내리는지는 그동안 베일에 싸여 있었다.

연구팀은 이번 연구를 통해 엔도트로핀의 파트너인 수용체 'CD44' 단백질을 찾아냈다. 비만 상태의 간 조직에서 엔도트로핀이 과도하게 발생하면, 이 엔도트로핀이 암세포 표면의 CD44 단백질과 결합한다. 이때 암세포 내부에선 'STAT3'라는 신호 경로가 활성화되는데, 이 경로가 켜지면 암세포는 폭발적으로 증식하며 주변 조직으로 침투하는 공격적인 성질을 띠게 된다.

연구팀은 동물실험을 통해 이 기전을 검증했다. 암세포 표면의 CD44 단백질과 엔도트로핀의 생성을 동시에 억제한 실험 쥐의 경우, 종양 발생 빈도가 낮아지고 크기도 현저히 줄어들었다.

동물실험에서 엔도트로핀과 CD44 단백질 결합을 차단한 효과 검증. 원본보기 아이콘

주목할 만한 점은 항암제 반응성이 개선됐다는 점이다. 엔도트로핀 결합을 차단하자 잘 듣지 않던 표적 항암제인 소라페닙에 대한 반응성(감수성)이 회복됐으며, 간 섬유화와 염증 증상도 함께 완화되는 효과를 보였다.

박지영 교수는 "이번 연구는 엔도트로핀과 CD44 수용체의 결합이 비만 동반 간암의 악성화를 결정짓는 핵심 고리임을 밝혀낸 것"이라며 "이 결합을 방해하는 약물을 개발한다면 공격적인 간암의 세력을 약화시키고 항암제 내성을 극복할 수 있는 새로운 치료법이 될 것"이라고 설명했다.

대사 이상을 동반한 간암의 공격성과 항암제 내성 원인 규명. 원본보기 아이콘

이번 연구는 UNIST 생명과학과 조우빈 박사가 제1저자로 참여했으며, 연구 결과는 미국암학회(AACR)에서 발행하는 공식 학술지 '캔서 리서치(Cancer Research)'에 2월 11일 자로 온라인 게재됐다.

연구 수행은 과학기술정보통신부 한국연구재단의 바이오·의료기술개발사업, 개인기초 중견연구과제의 지원을 받아 이뤄졌다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



