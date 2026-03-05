"양측 중재할 대화 채널은 존재 확인"

"美·이란 모두 휴전협상 가능성 회의적"

이란 정보당국이 미국 측에 휴전협상을 위한 물밑 접촉을 시도했다는 외신 보도가 나오면서 양측이 최소한 협상 채널을 확보했을 것이라는 관측이 제기됐다. 다만 당장 휴전협상이 벌어질 가능성에 대해서는 양측 모두 회의적인 입장인 것으로 알려졌다.

뉴욕타임스(NYT)는 익명을 요구한 중동과 서방 당국자들의 말을 인용해 "이란 정보부가 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 다음날인 지난 1일 제3국 정보기관을 통해 미국 중앙정보국(CIA)에 간접적으로 접촉했다"며 "분쟁 종식 조건을 논의하자고 제안했다"고 4일(현지시간) 보도했다.

CNN도 관계자들의 말을 인용해 "휴전협상을 위한 초기 단계의 채널이 미국과 이란 양측 사이에 마련된 것"이라며 "적어도 양측 분쟁을 중재할 채널이 존재한다는 가능성을 시사하고 있다"고 전했다. 다만 지금까지 해당 채널을 통해 진지한 논의가 이뤄지진 않고 있다고 CNN은 덧붙였다.

이란 측은 협상설을 완강하게 부인하고 있다. 미군 공습으로 사망한 이란 최고지도자 알리 하메네이의 최측근 인사인 모하마드 모흐베르 제1부통령은 이날 국영방송에 출연한 자리에서 "이란은 미국과 어떤 형태의 접촉도 하지 않는다"며 "(앞으로도) 미국 정부와 협상은 없을 것"이라고 밝혔다.

미 정부도 대화 의지가 강하지 않은 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 "저들의 방공망, 공군, 해군 그리고 지도부는 사라졌다. 저들은 대화를 원한다"면서 "'너무 늦었다'고 답했다"고 게재했다.

NYT는 "이란 지도부가 공습으로 대거 제거되고 혼란에 빠진 상황에서 휴전 협정을 위한 대화를 한다고 해도 이걸 누가 실행에 옮길 수 있을지 의문인 상태"라며 "이란의 대외 접촉 시도와 지도부 내부 혼란은 트럼프 대통령이 전후 어떤 형태의 이란 정부를 형성하기를 희망하는지, 또는 최소한 어느 수준에서 타협할지를 결정하는 데 있어 영향을 끼칠 것"이라고 분석했다.

