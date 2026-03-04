늦은 오후부터 전국 대부분 강수

일교차 15도 이상…빙판길·시설물 피해 주의

목요일인 5일은 늦은 오후부터 차차 흐려지면서 전국 대부분 지역에 비나 눈이 내리겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 대전·세종·충남, 충북, 광주·전남, 전북, 경남 남해안·서부 내륙 등에서 5~20㎜ 수준이다.

특히 강원 산지에는 많은 눈이 예보됐다. 예상 적설량은 강원 산지 5~10㎝, 많은 곳은 15㎝ 이상이며, 강원 중·북부 내륙에도 3~8㎝의 눈이 쌓일 것으로 보인다.

이번 비와 눈은 중부지방의 경우 6일 오전 9시부터 정오 사이, 남부지방은 정오부터 오후 6시 사이 대부분 그치겠다. 다만 강원 일부 지역에서는 밤늦게까지 눈이나 비가 이어질 가능성이 있다.

강수가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러워질 수 있어 교통안전에 각별한 주의가 필요하다. 특히 강원권은 많은 눈이 예상되는 만큼 축사나 비닐하우스 등 시설물 피해 예방에도 대비해야 한다.

아침 최저기온은 영하 3도에서 영상 6도, 낮 최고기온은 11~16도로 예보됐다. 전국 내륙을 중심으로 일교차가 15도 이상 크게 벌어질 수 있어 건강 관리에도 신경 써야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해와 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 1.0~2.5m, 서해와 남해 0.5~1.5m로 예상된다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



