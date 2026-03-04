대미투자특별법 등 국익 사안 협조 용의 밝혀

"초고환율·유가 상승 겹치면 민생 부담 더 커져"

"호르무즈 봉쇄 대응 외교·안보 전략 준비해야"

송언석 국민의힘 원내대표는 4일 중동 사태' 관련해 정부·여당에 협력 의사를 밝혔다. 다만, 위기 상황에 대한 정부의 대응에 대해서는 비판을 쏟아냈다.

송 원내대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "비상한 상황을 감안해 국가안보와 경제 안정을 위한 국익 차원에서 대미투자특별법 등 필요한 사안에는 협조할 용의가 있음을 말씀드린다"고 밝혔다.

다만 그는 정부의 대응과 관련해 제언 및 비판을 쏟아냈다.

송언석 국민의힘 원내대표가 27일 국회에서 열린 기자간담회에 참석하고 있다. 2026.2.27 김현민 기자

송 원내대표는 "중동 전문가들은 오래전부터 추가 분쟁 발생이 '시간 문제'라고 전망해 왔다"며 "이러한 예측에도 불구하고 이재명 정부의 상황인식과 대비는 부족했다"고 지적했다. 그는 환율과 관련해 "1500원을 넘나드는 초고환율 상황에서 정부는 과연 이 상황을 어떻게 평가하고 있는지 묻지 않을 수 없다"며 "여기에 중동 분쟁에 따른 유가 상승까지 더해지면 국민과 민생의 부담은 더욱 커질 것"이라고 꼬집었다.

석유 비축과 관련해서도 "정부는 현재 석유 비축량이 민간 비축까지 합쳐 약 7개월간 사용 가능한 수준이라고 설명한다"면서도 "이는 비상시 필수 분야 중심으로 소비를 제한했을 때를 전제로 한 수치다. 평상시 소비 기준으로 보면 민관 비축량을 모두 합쳐도 약 65일 수준에 불과하다는 지적이 있다"고 했다.

송 원내대표는 이재명 대통령을 중심으로 정부가 명확한 대책을 내놓을 것을 주문했다. 그는 "지금 당장 필요한 것은 명확한 위기 대응 계획과 행동"이라며 "에너지 공급 다변화와 대체 수입 전략을 마련해야 한다. 또한 호르무즈 해협 봉쇄 돌파를 위한 외교·안보적 대응도 준비되어야 한다"고 주장했다. 이어 "이 대통령은 상황의 엄중함을 직시하고 국민 경제를 지키기 위한 실질적인 대응에 나서야 한다"며 "정부의 각성과 책임 있는 대응을 촉구한다"고 했다.

