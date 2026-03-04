'전남휴먼스쿨' 시설 개선 등 지원 사격



전남도교육청이 네팔 오지의 희망 심기 프로젝트인 '전남휴먼스쿨' 사업을 이어간다.

도교육청은 4일 네팔 성커라풀시 및 엄홍길휴먼재단과 교육 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 연장 체결했다고 밝혔다.

전남도교육청은 네팔 성커라풀시 및 엄홍길휴먼재단과 교육 협력 강화를 위한 업무협약을 연장 체결했다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 지난 2020년 성커라풀시에 건립된 '전남휴먼스쿨'의 안정적인 운영 지원과 양국 간 교육 교류 활성화를 위해 마련됐다. 기존 협약 기간이 만료됨에 따라, 그간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 협력 관계를 지속하기로 합의한 것이다.

도교육청은 그동안 엄홍길휴먼재단과 손잡고 네팔 현지 학교 건립 및 낙후된 교육 환경 개선에 앞장서 왔다. 특히 전남 학생들은 직접 현지를 방문해 한국문화 체험 부스 운영, 친선 스포츠 활동, 학교 외벽 페인팅 등 다양한 봉사활동을 펼치며 민간 외교관 역할을 톡톡히 해왔다.

이번 연장 협약을 통해 도교육청은 글로벌 교육 협력 모델을 더욱 공고히 다질 계획이다. 네팔 학생들에게는 쾌적하고 안정적인 교육 환경을 제공하고, 전남 학생들에게는 상호 문화 이해와 국제적 감각을 키우는 기회가 될 것으로 기대된다.

김대중 교육감은 "전남휴먼스쿨은 네팔 교육의 질을 높이는 동시에 우리 아이들에게도 나눔과 배움을 실천하는 소중한 국제 교류의 장이 되고 있다"며 "이번 협약 연장을 계기로 양국 간 교육·문화 교류가 더욱 활발해지기를 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



