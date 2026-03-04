골프장 구성 요소 형상화한 캐릭터

온·오프라인 캠페인부터 굿즈까지

K-골프의 새로운 얼굴이 탄생했다.

한국골프장경영협회가 4일 공식 새 마스코트 '필뚜'와 '성공이'를 공개했다. 골프 산업의 미래를 상징하고 골퍼들과 더욱 친근하게 소통하기 위해서다. 협회는 "두 캐릭터를 활용해 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선), 안전, 에티켓 등 다양한 캠페인을 전개할 계획"이라며 "교육 가이드 영상 등에서 정보 전달의 매개체로도 적극 활용할 방침"이라고 밝혔다.

필뚜는 필드(Field)와 길을 이끄는 필두(筆頭)의 의미를 결합한 이름이다. 필뚜의 외형은 골프장을 구성하는 핵심 요소들을 집약해 형상화했다. 페어웨이와 그린, 러프의 푸르름을 담은 몸체에 벙커와 워터해저드 등 골프 코스의 리스크와 도전 요소를 디자인 모티브로 활용했다.

한국골프장경영협회가 새 마스코트인 필뚜(왼쪽)와 성공이를 공개했다. KGBA 제공 AD 원본보기 아이콘

성공이는 목표를 이루도록 돕는 작지만 강한 조력자인 대지의 정령이다. 필뚜가 필드를 걸으며 길을 만들면, 성공이는 그 길의 끝인 목적지에 머리 위의 깃발을 흔들며 방향을 알려준다. 성공은 속도가 아니라 방향이라는 가치를 담았다. 결과만큼이나 과정의 소중함을 일깨워주는 존재다.

협회는 골프장 경영인과 골퍼들을 위한 교육 가이드 영상에도 3D 캐릭터를 등장시켜 정보 전달의 친숙도를 높일 방침이다. 또 캐릭터의 상징성을 담은 브랜드 굿즈 제작도 전개해 지속가능한 골프장 문화를 널리 알리는데 앞장설 계획이다.

최동호 회장은 "필뚜와 성공이는 골퍼들에게 기분 좋은 미소를 선사하는 다정하고 듬직한 친구가 될 것"이라며 "귀엽고 친근한 두 캐릭터가 골프장의 문턱을 낮추고, 전 연령대가 함께 웃으며 즐길 수 있는 행복한 골프 문화를 만드는 희망의 메신저가 되길 기대한다"고 말했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



