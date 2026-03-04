고교 신입생 교복구입비 최대 34만원… 12월 11일까지 신청

기장군(군수 정종복)은 올해도 초·중·고등학교 신입생에게 입학 축하금 10만원과 고등학교 신입생 교복구입비 34만원을 지원한다.

이 사업은 보편적 교육복지 실현과 학부모의 교육비 부담 완화를 위해 추진된다. 입학축하금은 2026년 3월 3일 기준 기장군에 주민등록을 두고 초·중·고등학교·대안교육기관에 입학하는 학생에게 1인당 10만원이 지급된다.

고등학교 신입생의 경우 교복구입비도 지원받을 수 있다. 2026년 3월 1일 기준 기장군에 주민등록이 돼 있고, 교복을 착용하는 고등학교 와 부산시 외 중학교(부산 시내 중학생은 교육청 지원), 대안교육기관에 입학하는 신입생에게 1인 최대 34만원(동·하복 포함, 최초 1회 구입 한정)을 지원한다. 신청 기간과 방법은 입학축하금과 동일하다.

신청은 12월 11일까지 학생 본인 또는 부모·보호자가 주소지 읍·면 행정복지센터를 방문하거나 정부24(보조금24) 누리집을 통해 온라인으로 접수하면 된다. 이후 주소지와 입학 여부 등 자격 확인 절차를 거쳐 신청 다음 달 중순 이후 신청 계좌로 지급된다.

정종복 군수는 "입학축하금과 교복구입비 지원은 학부모의 경제적 부담을 덜고, 학생들이 새로운 출발선에서 자신감을 갖고 배움에 나아갈 수 있도록 돕는 의미가 있다"며 "앞으로도 학생들이 공정한 교육 기회를 누리고 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 다양한 교육정책을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.

