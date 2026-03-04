“새 출발 응원합니다”… 부산 기장군, 초·중·고 신입생 입학 축하금 10만원 지원
불러오는 중...닫기
고교 신입생 교복구입비 최대 34만원… 12월 11일까지 신청
기장군(군수 정종복)은 올해도 초·중·고등학교 신입생에게 입학 축하금 10만원과 고등학교 신입생 교복구입비 34만원을 지원한다.
이 사업은 보편적 교육복지 실현과 학부모의 교육비 부담 완화를 위해 추진된다. 입학축하금은 2026년 3월 3일 기준 기장군에 주민등록을 두고 초·중·고등학교·대안교육기관에 입학하는 학생에게 1인당 10만원이 지급된다.
고등학교 신입생의 경우 교복구입비도 지원받을 수 있다. 2026년 3월 1일 기준 기장군에 주민등록이 돼 있고, 교복을 착용하는 고등학교 와 부산시 외 중학교(부산 시내 중학생은 교육청 지원), 대안교육기관에 입학하는 신입생에게 1인 최대 34만원(동·하복 포함, 최초 1회 구입 한정)을 지원한다. 신청 기간과 방법은 입학축하금과 동일하다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"실화냐, 관리비 300만원 전기료 191만원" 66억 한...
신청은 12월 11일까지 학생 본인 또는 부모·보호자가 주소지 읍·면 행정복지센터를 방문하거나 정부24(보조금24) 누리집을 통해 온라인으로 접수하면 된다. 이후 주소지와 입학 여부 등 자격 확인 절차를 거쳐 신청 다음 달 중순 이후 신청 계좌로 지급된다.
정종복 군수는 "입학축하금과 교복구입비 지원은 학부모의 경제적 부담을 덜고, 학생들이 새로운 출발선에서 자신감을 갖고 배움에 나아갈 수 있도록 돕는 의미가 있다"며 "앞으로도 학생들이 공정한 교육 기회를 누리고 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 다양한 교육정책을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.
기장군 초·중·고 신입생 입학축하금 지원 안내문,
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>