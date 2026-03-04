대구·경북 시민사회 결의대회 개최

“지방소멸 막을 초광역 통합 더는 늦출 수 없다”

대구·경북 행정통합 특별법의 국회 처리가 지연되자 지역 시민사회와 정치권이 국회 앞에서 법안의 조속한 처리를 촉구하며 목소리를 높였다. 수도권 집중을 완화하고 지방소멸 위기에 대응하기 위한 초광역 행정체계 구축이 더 미뤄져서는 안 된다는 주장이다.

이철우 경상북도지사 “국회 조속 처리 필요” 대구경북 시도민회 AD 원본보기 아이콘

㈔재경대구경북시도민회와 ㈔재대구경북시도민회는 4일 국회 인근에서 '대구·경북 통합특별법 조속 의결 촉구 결의대회'를 열고 국회 법제사법위원회의 신속한 법안 심의를 촉구했다.

이날 결의대회에는 지역 출신 인사와 시민단체 관계자들이 참석해 대구·경북 행정통합의 필요성과 시급성을 강조했다. 참석자들은 "대구·경북 행정통합은 단순한 행정구역 조정이 아니라 수도권 일극 체제를 완화하고 지방소멸 위기를 극복하기 위한 국가적 과제"라며 "500만 시·도민의 염원이 담긴 통합특별법이 더 국회 문턱에서 지체돼서는 안 된다"고 강조했다.

참석자들은 결의문을 통해 ▲대구·경북 통합특별법의 신속한 법사위 의결 ▲국회의 초당적 협력 ▲지방시대 실현을 위한 제도적 기반 마련 등을 요구하며 정치권의 책임 있는 대응을 촉구했다.

이 자리에서 이철우 경북도지사는 "대구·경북 행정통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 대한민국 균형발전과 지방시대 실현을 위한 시대적 과제"라며 "500만 시·도민의 뜻이 담긴 통합특별법이 국회에서 조속히 처리돼야 한다"고 밝혔다.

이어 "국회가 지역의 절박한 목소리에 응답해 대구·경북이 새로운 성장 거점으로 도약할 수 있도록 제도적 길을 열어주길 기대한다"고 말했다.

재대구경북시도민회 관계자는 "대구·경북 통합은 지역의 생존과 미래 경쟁력을 위한 필수 과제" 시도민회 원본보기 아이콘

주호영 국회의원도 "대구·경북 통합은 지역 경쟁력을 높이고 대한민국의 미래 성장동력을 확보하기 위한 중요한 국가 전략"이라며 "국회 차원에서도 통합특별법이 신속하게 처리될 수 있도록 적극적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

그는 "지방소멸 위기를 극복하고 진정한 지방시대를 열기 위해서는 초광역 행정체계 구축이 필수적"이라며 "대구·경북 통합이 그 첫 모델이 될 수 있도록 정치권이 책임 있는 역할을 해야 한다"고 강조했다.

장동혁 국민의힘 대표도 "대구·경북 통합은 지역 경쟁력을 강화하고 대한민국 균형발전의 새로운 모델을 만들기 위한 중요한 정책 과제"라며 "국회가 더 법안 처리를 미뤄서는 안 되며, 국민의힘도 통합특별법이 조속히 처리될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

이동환 재대구경북시도민회 회장은 "대구·경북 통합은 지역의 생존과 미래 경쟁력을 위한 필수 과제"라며 "국회가 500만 시·도민의 염원을 외면하지 말고 통합특별법 처리에 책임 있는 결단을 내려야 한다"고 말했다.

경북 지역민이 대구경북행정통합특별법 통과 시키고 싶은 마음에 93세 노모와 함께 동참해 이철우 경북도지사와 사진촬영 하고 있다. 재대구경북시도민회 원본보기 아이콘

한편 대구·경북 행정통합은 초광역 행정체계를 구축해 지역 경쟁력을 강화하고 지방분권을 확대하기 위한 정책으로, 관련 특별법의 국회 통과 여부가 향후 통합 추진의 핵심 변수로 꼽히고 있다.

대구·경북 행정통합은 단순한 행정구역 개편이 아닌 지방소멸 대응과 국가 균형발전 전략이라는 두 축 위에서 추진되는 초광역 행정 실험이다. 하지만 특별법 처리가 지연될수록 정책 추진 동력 역시 약화할 수밖에 없다. 결국 TK 통합의 향방은 국회의 입법 결단과 정치권의 초당적 협력, 그리고 지역사회의 공감대가 얼마나 결집하느냐에 달려 있다는 분석이 나온다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



