대회 중 왼쪽 발목과 인대 부상

수술 결정 재활 3~4개월 소요

PGA 병가 신청 내년 초 복귀 예정

'불곰' 이승택이 부상에 발목이 잡혔다.

소속사 비넘버원은 4일 "이승택이 왼쪽 발목 외측인대 부분 파열과 왼쪽 발목 삼각부골증후군을 진단받아 이달 중 인대 봉합 수술 및 삼각부골 제거 수술을 받기로 했다"며 "재활에는 3~4개월이 소요될 전망"이라고 밝혔다. 이어 "미국프로골프(PGA) 투어에 병가를 신청했다"며 "복귀 시점은 내년 초가 될 것"이라고 말했다. 다음 시즌 약 22~25개 대회 출전이 가능하다.

이승택이 발목 부상으로 PGA 투어에 병가를 신청했다.

이승택은 지난 1월 PGA 투어 아메리칸 익스프레스 대회 3라운드에서 티샷을 하다가 왼쪽 발목 통증을 느꼈다. 이후 고통을 참아가며 대회를 이어갔으나 상태가 악화하면서 지난달 귀국해 정밀 검진을 받았다. 이승택은 소속사를 통해 "많은 분이 응원해주셨는데, 좋지 않은 소식을 전하게 돼 마음이 무겁다"며 "수술과 재활을 잘 마쳐서 내년에 좋은 모습으로 돌아오겠다"고 전했다.

이승택이 바로 2024년 한국프로골프(KPGA) 투어 렉서스 마스터즈에서 데뷔 10년 만에 생애 첫 우승을 차지한 선수다. 이 우승으로 KPGA 투어 제네시스 포인트 5위에 올라 PGA 투어 퀄리파잉(Q) 스쿨에 도전했다. 지난해 콘페리(2부) 투어에서 포인트 13위를 기록, 상위 20명에게 주어지는 PGA 투어 카드를 획득했다. KPGA 투어 제네시스 포인트 특전 제도를 통해 콘페리 투어를 거쳐 PGA 투어에 입성한 첫 사례다. 그는 꿈의 무대에 입성했으나 4개 대회 출전 만에 잠시 쉼표를 찍게 됐다.

