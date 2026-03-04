다자간 업무협약' 체결 … 지역의 혁신

BNK경남은행은 4일 기술보증기금·중소벤처기업진흥공단과 '스타트업 혁신성장 및 생산적 금융 활성화를 위한 다자간 업무협약'을 체결했다.

BNK경남은행 본점에서 열린 업무협약식에는 BNK경남은행 구태근 상무, 기술보증기금 부울경지역본부 김종빈 본부장, 중소벤처기업진흥공단 부산경남연수원 한동국 원장 및 관계자 등이 참석했다.

이번 협약은 BNK경남은행의 스타트업 지원 프로그램 CHAIN-G, 기술보증기금의 혁신성장 지원 기능, 중소벤처기업진흥공단의 청년창업사관학교 운영 역량 및 네트워크를 결합해 창업기업에 대한 종합적·체계적 지원을 제공함으로써 생산적 금융 기반의 스타트업 성장 지원 체계를 구축하고 지역 혁신 창업 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.

업무협약에 따라 BNK경남은행은 BNK경남은행의 스타트업 육성 프로그램인 'CHAIN-G'를 통해 창업기업 발굴과 육성을 지원한다.

또 기술보증기금과 중소벤처기업진흥공단이 추천한 기업에 대한 금융·비금융 서비스 지원을 검토한다.

기술보증기금은 BNK경남은행과 중소벤처기업진흥공단에 보증비율 및 보증료를 우대 지원하고 두 기관이 추천한 기업에 보증연계투자를 적극적으로 검토한다.

중소벤처기업진흥공단은 청년창업사관학교를 운영하고 유망 청년 창업기업을 추천하며 두 기관이 추천한 기업에 창업지원 인프라를 공유한다.

BNK경남은행 구태근 상무는 "이번 협약은 단순한 자금지원 차원을 넘어 기술력 중심의 생산적 금융을 확대하고 지역 혁신창업 생태계를 고도화하는 데 의미가 있다. CHAIN-G 프로그램을 중심으로 정책기관과의 협력을 더욱 강화해 각 기관의 전문성과 인프라를 결합한 '혁신기업의 지속가능한 성장 사다리'를 구축하겠다. 기술력 있는 청년 창업기업이 자금 부족으로 성장 기회를 놓치는 일이 없도록 종합 금융 파트너로서 역할을 강화하겠다"고 말했다.

BNK경남은행은 CHAIN-G 프로그램 운영을 통해 지역 내 혁신 성장을 주도할 스타트업을 발굴하고 투자 유치, 판로개척, 멘토링 등을 지원하고 있다.

올해 CHAIN-G 3기를 공개 모집할 예정이며, 15개 내외 유망 업체를 선정해 투자연계 및 금융지원 등 체계적으로 육성 지원을 할 계획이다.

한편 BNK경남은행은 지난달 9일 경상국립대학교 창업지원단과 '생산적 금융을 위한 스타트업 지원 업무협약'을 체결하고 지역 혁신 창업 생태계를 조성하기 위해 노력 중이다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



