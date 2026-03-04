코레일, 설 승차권 '암표거래 26건' 적발·수사의뢰

한국철도공사(코레일)는 지난 설 연휴 열차 승차권 암표거래 26건을 적발해 국토교통부와 경찰청에 수사를 의뢰했다고 4일 밝혔다.

앞서 코레일은 모바일 앱 '코레일톡'과 코레일 홈페이지에서 '암표 제보방'을 운영해 19건, 신규 도입한 '미스터리 쇼퍼' 방식으로 7건을 각각 적발했다. 적발된 암표거래 거래자는 즉시 회원탈회 조치됐다.

미스터리 쇼퍼는 직원이 구매자인 것처럼 꾸며 암표 판매자에게 접근·특정하는 방식이다. 이를 통해 코레일은 웃돈을 얹어 판매하는 행위 4건과 구매대행을 유도하는 알선 행위 2건, 암표 사기 행위 1건을 적발했다.

이중 온라인 중고거래 플랫폼에서 허위로 승차권 판매글을 올리고 구매자에게 입금을 유도한 후 잠적한 판매자(1건)는 지난달 23일 경찰에 사기죄로 고소했다고 코레일은 강조했다.

공공할인 혜택을 부당하게 이용한 사례도 적발됐다. 국가유공자가 본인에게 주어진 승차권 50% 할인 혜택과 사전예매 권한을 악용해 승차권을 확보한 후 이를 되팔려다 적발된 사례다.

코레일은 차내 검표로 할인 승차권을 구매해 이용한 고객에게는 열차 운임의 10배에 해당하는 부가운임을 부과하고 판매자에게는 지난달 27일 관계기관에 통보했다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 "암표 거래는 사기 등 2차 피해로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다"며 "코레일은 적발한 암표 판매자를 회원탈회 조치하고 수사를 의뢰하는 등 강력하게 대응할 방침"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



