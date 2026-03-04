본문 바로가기
금산군, '기본형 공익직접지불금' 5월 31일까지 접수

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.03.04 11:04

기존 직불금 수령 농업인...비대면 신청 가능

신규 신청자·관외 경작자·자격요건 변동 있는 경우 방문 신청

사진=금산군 제공

금산군이 올해 '기본형 공익직접지불금' 등록을 오는 5월 31일까지 접수한다.


기본형 공익직불금은 농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률에 따라 지급되며 농업경영체 등록 농지에서 실제로 농업에 종사하는 농업인 및 농업법인이 신청할 수 있다.

기존 직불금 수령자 가운데 자격요건 변동이 없는 농업인은 온라인·모바일·자동응답시스템(ARS)을 활용한 비대면 신청을 할 수 있으며, 신규 신청자나 관외 경작자, 농업법인, 자격요건 변동이 있는 경우는 농지 소재지 읍면 행정복지센터에 방문해 신청해야 한다.


기본직불금은 소농직불금, 면적직불금 두 유형으로 구분된다. 소농직불금은 일정 요건을 모두 충족하는 농가에 대해 농가당 130만 원을 정액 지급하며 면적직불금은 농업진흥지역 여부와 논·밭 구분, 면적 구간에 따라 차등 단가를 적용해 지급한다.


금산군 2026년도 기본형 공익직접지불금에 관한 자세한 내용은 농지 소재지 읍면 행정복지센터, 공익직불제 통합콜센터에 문의하면 된다.

군 관계자는 "기본직불금은 농업인의 안정적인 영농활동과 농촌의 공익적 가치 유지에 중요한 제도"라며 "신청 대상 농업인은 기간 내 빠짐없이 신청하고 변경 사항 발생 시 신고해 주시길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
