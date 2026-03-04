광주시 자치구 중 최단 기록

광주 북구의 지역화폐 '부끄머니' 80억 원어치가 파격적인 15% 선할인 혜택과 구매 편의성에 힘입어 발행 2일 만에 전액 완판되며 골목상권 활성화에 청신호를 켰다.

4일 광주 북구에 따르면 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 지난 3일 발급을 시작한 80억 원 규모의 부끄머니가 이날 오전 10시께 전액 소진됐다.

완판까지 6일이 걸렸던 지난해와 비교하면 무려 4일이나 앞당겨진 기록이다. 이는 2년 연속 광주 자치구 지역화폐 중 가장 빠른 판매 속도라는 점에서 의미가 깊다. 발행 첫날부터 전체 발급액의 78.4%에 해당하는 62억 원이 단숨에 팔려나갔고, 이튿날 오전 즉시 완판됐다.

이 같은 조기 소진의 핵심 비결로는 단연 '15% 선할인' 혜택이 꼽힌다. 온누리상품권(할인율 7%)이나 광주상생카드(할인율 10%)보다 월등히 높은 할인율을 적용해 주민들의 폭발적인 실구매를 이끌어냈다.

또 부끄머니 구매처를 기존 북구 내 광주은행 18개소에서 광주 전역 67개소로 대폭 확대해 카드 발급을 한층 수월하게 한 점도 소진 속도에 불을 붙였다. 음식점과 마트, 학원 등 생활 밀착형 업종 중심으로 구성된 2만 개가 넘는 가맹점을 확보해 생활 반경 내 어디서든 사용할 수 있게 한 것도 큰 장점으로 작용했다.

실제 판매 첫날인 지난 3일 북구청 광장에는 이른 시각부터 부끄머니 발급을 위한 시민들의 '오픈런' 장사진이 펼쳐졌고, 대기자에게 배부하는 번호표마저 조기 소진되는 진풍경이 연출됐다.

북구는 이번에 발급된 부끄머니 80억 원이 골목상권으로 신속하게 투입될 수 있도록 '착한가격업소 부끄머니 사용 인증 이벤트'를 이달 말까지 진행한다.

착한가격업소에서 부끄머니로 결제한 뒤 영수증을 제출하면 이용 실적에 따라 최대 30만 원의 부끄머니를 추가로 지급한다. 착한가격업소 명단은 북구청 누리집에서 확인할 수 있으며, 이벤트 관련 상세 내용은 북구 공식 SNS 채널을 통해 안내된다.

북구 관계자는 "부끄머니에 보내주신 주민 여러분의 큰 관심에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 부끄머니가 골목상권에 실질적인 힘이 되는 든든한 민생 경제 정책으로 확고히 자리 잡을 수 있도록 지속해서 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

