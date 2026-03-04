코스피 3%대 하락출발… 장초반 사이드카 발동하기도

미국·이란 전쟁에 불안심리 여전

외국인·기관은 장 초반 순매수

코스피 지수가 미국과 이란의 전면전 우려 등 중동발 지정학적 리스크에 직격탄을 맞으며 4%대 급락 출발한 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 했다. 코스피 지수는 이틀 연속 매도 사이드카가 발동되었다. 2026.03.04 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

4일 코스피가 전일 대비 3% 넘게 하락하며 출발했다. 개장 직후 매도 사이드카(프로그램 매도호가 일시 효력 정지)가 발동될 정도로 낙폭이 벌어진 후 소폭 회복하는 모습이다.

이날 코스피는 전날 대비 3.44% 내린 5592.59로 개장했다. 오전 9시5분에는 6% 넘게 빠지면서 5438.97까지 내려가기도 했다. 오전 9시6분께에는 코스피200선물지수가 급락하면서 이틀 연속 매도 사이드카도 발동했다. 매도 사이드카는 코스피200선물지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다. 이후 오전 9시36분 기준 전날 대비 4.40% 떨어진 5537.35를 기록했다.

미국과 이란의 전쟁으로 중동지역 지정학적 긴장이 확산하면서 공포 심리가 여전히 시장을 지배하는 분위기다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 국제유가(WTI)가 4.7% 급등한 74.56달러를 기록하며 범세계적 인플레이션 재점화 우려를 키웠다. 미국 증시 3대 지수들도 일제히 하락 마감했고, 간밤 원·달러 환율은 1500원을 돌파하기도 했다.

전날까지 역대급 매도 물량을 쏟아냈던 외국인은 장 초반 순매수세를 보이고 있다. 이날 외국인과 기관은 각각 1197억원, 6980억원어치를 순매수했다. 개인은 8664억원을 순매도했다.

모든 업종이 하락세다. 운송·창고(-7.70%), 화학(-5.48%), 운송장비·부품(-5.25%), 유통(-5.07%), 일반서비스(-4.89%), 통신(-4.77%), 제약(-4.69%), 증권(-4.43%), 금융(-4.41%), 섬유·의류(-4.21%), 종이·목재(-4.21%), 건설(-4.14%) 등 4% 넘게 하락한 업종이 다수였다.

시가총액 상위 10위 종목도 모두 급락했다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 545,000 전일대비 45,000 등락률 -7.63% 거래량 184,267 전일가 590,000 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 인도 전 종목 시세 보기 close 의 낙폭이 -6.1%로 가장 컸다. 이어 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 87,500 전일대비 9,400 등락률 -9.70% 거래량 4,670,272 전일가 96,900 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 ‘파죽지세’ 코스피...지금 들어가도 늦지 않았다?멈출 줄 모르는 코스피...달리는 말에 올라타볼까[클릭 e종목]“두산에너빌리티, 목표주가 13만원으로 상향…수주 모멘텀 확장” 전 종목 시세 보기 close (-5.8%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 537,000 전일대비 44,000 등락률 -7.57% 거래량 425,585 전일가 581,000 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 [클릭 e종목]“SK스퀘어, 목표주가 84만원으로 상향…하이닉스 지분가치 상승”코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'11번가, 작년 영업손실 396억…전년比 적자 47% 감소 전 종목 시세 보기 close (-5.1%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 165,600 전일대비 16,700 등락률 -9.16% 거래량 1,113,016 전일가 182,300 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 현대차·기아, 2월 美 판매 최고 기록…설 연휴로 국내 판매 주춤완성차 5개사, 설 연휴에 2월 내수 급감…수출 선방(종합)기아, 지난달 24만7401대 판매…전기차 첫 1만대 돌파 전 종목 시세 보기 close (-5.0%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,299,000 전일대비 133,000 등락률 -9.29% 거래량 695,230 전일가 1,432,000 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다중동 위기 속 방산 주목…사태 진정 후에도 매수 전략 유효?[특징주]롤러코스터 탄 한화에어로스페이스, 160만원 돌파 후 7% '뚝' 전 종목 시세 보기 close (-4.8%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 545,000 전일대비 50,000 등락률 -8.40% 거래량 1,859,804 전일가 595,000 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다현대차, 뉴욕 휘트니미술관과 세번째 '현대 테라스 커미션' 개최중동 위기 속 방산 주목…사태 진정 후에도 매수 전략 유효? 전 종목 시세 보기 close (-4.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,589,000 전일대비 92,000 등락률 -5.47% 거래량 25,770 전일가 1,681,000 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 삼성바이오로직스, 납세자의 날 '고액 납세의 탑' 수상올해 바이오헬스 수출 304억달러 목표…예산 2300억 투입'롯데바이오에 영업비밀 유출' 前 삼성바이오 직원, 징역형 집유 전 종목 시세 보기 close (-4.3%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 184,500 전일대비 10,600 등락률 -5.43% 거래량 37,740,853 전일가 195,100 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다중동 위기 속 방산 주목…사태 진정 후에도 매수 전략 유효?[특징주]'이란 쇼크' 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세 전 종목 시세 보기 close (-4.1%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 369,500 전일대비 23,500 등락률 -5.98% 거래량 281,070 전일가 393,000 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 LG에너지솔루션, 호주 리튬업체 지분 매각…800억원 확보코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close (-3.0%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 906,000 전일대비 33,000 등락률 -3.51% 거래량 3,759,193 전일가 939,000 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다중동 위기 속 방산 주목…사태 진정 후에도 매수 전략 유효?[특징주]'이란 쇼크' 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세 전 종목 시세 보기 close (-2.2%) 등의 순서였다.

코스닥은 전날보다 2.25% 하락한 1112.08로 출발했다. 역시 장 초반 낙폭을 6.12%까지 키우며 1068.05까지 내려갔다. 이후 소폭 반등했지만 이내 하락 폭을 다시 키우면서 오전 9시36분 기준 전날 대비 4.88% 떨어진 1082.22를 기록했다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관의 양매수가 관측된다. 이들은 각각 629억원, 2586억원어치를 순매수했다. 개인만 3222억원을 순매도했다.

역시 모든 업종이 떨어졌다. 운송장비·부품(-5.63%), 건설(-5.22%), 기타제조(-5.05%), 제약(-4.88%), 금속(-4.61%), 운송·창고(-4.60%), 종이·목재(-4.51%) 등 5% 내외 낙폭을 보인 업종도 여럿이었다.

시총 상위 10위 종목 대부분 하락세다. 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 117,800 전일대비 11,200 등락률 -8.68% 거래량 93,113 전일가 129,000 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발 전 종목 시세 보기 close 과 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 704,000 전일대비 50,000 등락률 -6.63% 거래량 145,495 전일가 754,000 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 ‘파죽지세’ 코스피...단기 조정 나와도 안심?[특징주]삼천당제약, 9%↑…'먹는 위고비' 유럽 11개국 계약 삼천당제약, 경구용 GLP-1 유럽 11개국 독점 라이센스 계약 전 종목 시세 보기 close 의 낙폭이 -7.0%로 가장 컸다. 이어 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 771,000 전일대비 69,000 등락률 -8.21% 거래량 132,731 전일가 840,000 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 NH-Amundi운용, HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF 상장코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨' 전 종목 시세 보기 close (-6.7%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,600 전일대비 4,500 등락률 -8.32% 거래량 606,000 전일가 54,100 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락HLB펩-노바셀, 펩타이드 면역치료제 개발 및 원료 공급 업무협약코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발 전 종목 시세 보기 close (-6.6%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 169,100 전일대비 15,500 등락률 -8.40% 거래량 321,592 전일가 184,600 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 에이비엘바이오, 이중항체 ADC 'ABL209' 미국 임상 1상 IND 승인코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-5.9%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 178,500 전일대비 13,800 등락률 -7.18% 거래량 193,375 전일가 192,300 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 리가켐바이오, 오노약품 ADC 공동연구 후속 마일스톤 수령코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발'숫자'로 증명한 K-바이오, 2025년 '돈 버는 바이오텍'의 서막 전 종목 시세 보기 close (-5.0%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 150,100 전일대비 13,900 등락률 -8.48% 거래량 1,943,165 전일가 164,000 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 조정 나올 때가 비중확대 타이밍? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로남들보다 늦었다고 생각한다면 4배 투자금으로 따라가야...금리는 연 5%대코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86 전 종목 시세 보기 close (-4.8%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 357,500 전일대비 25,500 등락률 -6.66% 거래량 268,303 전일가 383,000 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 올해 바이오헬스 수출 304억달러 목표…예산 2300억 투입미국 승소까지 ‘한 발’ 알테오젠, SC 제형 전쟁 승기 잡나알테오젠, 2025년 매출 2159억…영업익 1069억 '사상 최대' 전 종목 시세 보기 close (-4.8%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 183,800 전일대비 15,700 등락률 -7.87% 거래량 539,649 전일가 199,500 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 좋은 종목 제대로 살리려면 투자금을 넉넉하게...연 5%금리로 4배까지코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 전 종목 시세 보기 close (-4.0%) 등의 순이었다. 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 110,900 전일대비 600 등락률 -0.54% 거래량 1,387,231 전일가 111,500 2026.03.04 10:36 기준 관련기사 좋은 종목 제대로 살리려면 투자금을 넉넉하게...연 5%금리로 4배까지코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발 전 종목 시세 보기 close 은 유일하게 0.9% 올랐다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



