본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

BISTEP, ‘제1차 대외협력 R&D기획지원사업’ 신규 과제 공모

영남취재본부 조충현기자

입력2026.03.04 09:24

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 30개 내외 선정…과제당 최대 3000만원 기획비 지원

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP·원장 김영부)은 '2026년 제1차 대외협력 R&D기획지원사업' 신규 과제를 오는 20일까지 접수한다고 전했다.


대외협력 R&D기획지원사업은 지역 연구개발 주체의 국비 유치 확대를 위해 추진되는 사업으로, ▲기획비 지원 ▲연구개발 기획 역량 강화 교육 ▲기획보고서 컨설팅 등을 통해 과제 경쟁력과 유치 가능성을 높이는 데 목적이 있다.

올해는 ▲첨단전략수요형(총사업비 50억 원 이상) ▲기업지원형(총사업비 5억 원 이상) 등 2개 유형으로 나눠 총 30개 내외의 기획과제를 선정할 계획이다.


제1차 공모에서는 과제별 총 사업비 규모와 평가 결과에 따라 첨단전략수요형은 최대 3천만 원, 기업지원형은 최대 1천5백만 원까지 과제기획비를 지원한다.


자세한 내용은 부산과학기술고등교육진흥원 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.

BISTEP, ‘제1차 대외협력 R&D기획지원사업’ 신규 과제 공모
AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유니폼이 아니라 지퍼 내린 그 환희의 순간이 팔렸다, 3억3000만원에

"254만원 스마트폰, 314만원 노트북이라니"…내리면 사러 오겠습니다

"열받아서 합류" 삼전 7만원대 털었다가 21만원 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

'충주맨' 김선태, 새 유튜브 공개 하루 만에 '63만' 돌파

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목

폴란드도 '자체 핵무기 개발' 시사…군사적 긴장감 최고조

새로운 이슈 보기