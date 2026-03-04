BISTEP, ‘제1차 대외협력 R&D기획지원사업’ 신규 과제 공모

총 30개 내외 선정…과제당 최대 3000만원 기획비 지원

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP·원장 김영부)은 '2026년 제1차 대외협력 R&D기획지원사업' 신규 과제를 오는 20일까지 접수한다고 전했다.

대외협력 R&D기획지원사업은 지역 연구개발 주체의 국비 유치 확대를 위해 추진되는 사업으로, ▲기획비 지원 ▲연구개발 기획 역량 강화 교육 ▲기획보고서 컨설팅 등을 통해 과제 경쟁력과 유치 가능성을 높이는 데 목적이 있다.

올해는 ▲첨단전략수요형(총사업비 50억 원 이상) ▲기업지원형(총사업비 5억 원 이상) 등 2개 유형으로 나눠 총 30개 내외의 기획과제를 선정할 계획이다.

제1차 공모에서는 과제별 총 사업비 규모와 평가 결과에 따라 첨단전략수요형은 최대 3천만 원, 기업지원형은 최대 1천5백만 원까지 과제기획비를 지원한다.

자세한 내용은 부산과학기술고등교육진흥원 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.





