[오늘의신상]팀홀튼, '스카치 바닐라 라떼' 등 신메뉴 확대

허경준기자

입력2026.03.04 09:16

‘마들렌 2종·풀드포크 샌드위치’ 등 총 6종 선보여

[오늘의신상]팀홀튼, ‘스카치 바닐라 라떼’ 등 신메뉴 확대
캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)이 커피와 베이커리, 샌드위치 등 다양한 카테고리에서 신제품을 선보인다.


팀홀튼은 음료와 디저트, 간편 식사를 아우르는 다양한 구성으로 메뉴 선택의 폭을 확대했다고 4일 밝혔다.

커피 메뉴로는 버터스카치 풍미의 카라멜 폼을 더한 '스카치 바닐라 라떼'와 바닐라 시럽에 카라멜 드리즐을 더한 '카라멜 마키아또'를 내놓았다. 달콤한 향과 은은한 단맛이 특징이다.

원본보기 아이콘

베이커리 라인업에서는 상큼한 레몬과 벌꿀을 더한 '시트러스 마들렌'과 진한 초콜릿 반죽에 초콜릿 칩을 넣은 '더블 초콜릿 마들렌'을 추가했다. 각각 산뜻한 감귤 향과 풍부한 초콜릿 풍미를 강조해 커피와의 조화를 높였다.


콜드 샌드위치 메뉴도 함께 선보인다. 부드러운 풀드포크와 아삭한 코울슬로를 조합한 '풀드포크 샌드위치', 계란·햄·치즈를 담은 '햄 에그 샌드위치'로 구성했다. 간편한 구성이면서도 적당한 포만감을 고려한 재료 조합이 특징이다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
