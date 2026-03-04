KAIST "치매·암 연구 '게임 체인저' 유전자지도 해독기술 개발"

치매와 암 등 복잡 질환 연구의 판도를 바꿀 유전자지도 해독기술이 개발됐다.

KAIST는 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 미국 듀크대 야루이 디아오(Yarui Diao) 교수팀과 공동연구로 단일 세포에서 ▲유전자 발현(전사체) ▲후성유전체 ▲게놈 3차 구조를 동시에 분석할 수 있는 초정밀 분자지도 해독 기술인 'scHiCAR(single-cell Hi-C with assay for transposase-accessible chromatin and RNA sequencing·에스씨하이카)'를 개발했다고 4일 밝혔다.

(상단 왼쪽부터) KAIST 정인경 교수·김규광 박사·양동찬 박사, (하단 왼쪽부터) 듀크대 Yarui Diao 교수·Xiolin Wei 박사·Yueyuan Xu 박사. KAIST AD 원본보기 아이콘

세포의 상태를 결정하는 핵심은 유전자의 작동 방식이다. 유전자는 단순히 켜지고 꺼지는 스위치가 아니다. 어떤 유전자가 실제로 작동하는지(전사체), 왜 작동하는지(후성유전체), 어떤 공간 구조에서 작동하는지(게놈 3차 구조)가 맞물려 세포의 운명을 결정한다.

기존 기술은 이들 정보를 각각 다른 세포에서 각각 얻어 사후에 분석해야 하는 탓에 미세한 변화가 왜곡되거나 누락될 수 있었다.

이와 달리 공동연구팀은 전사체, 후성유전체, 3차 게놈 구조 등 유전 정보를 단일 세포에서 동시에 분석하는 통합 정밀 분석 기술인 '트라이모달 멀티오믹스(trimodal Trimodal Multi-omics)' 기술을 구현한 동시에 인공지능(AI)을 접목해 정확도와 재현성을 높였다. 이 결과 세포 내부의 유전 정보를 '한 장의 입체 지도'처럼 읽어내는 통합 분석 플랫폼이 완성됐다.

특히 이 플랫폼으로 생쥐 뇌 조직 안에서 160만개 세포의 고해상도 분자지도를 구축해 질병 유전자가 언제·어디서·어떤 구조에서 켜지고 꺼지는지를 세포 단위에서 정밀하게 규명할 수 있음을 규명했다.

공동연구팀은 이 기술을 뇌 조직과 근육 재생 과정에 적용해 22개 주요 세포 유형의 서로 다른 유전자 작동 원리도 밝혀냈다.

또 근육 줄기세포가 재생되는 과정에서 유전자의 입체 구조가 동적으로 변화하며 세포 운명을 결정하는 과정을 단일 세포 수준에서 실시간으로 추적하는 데 성공했다. 이는 노화 및 난치 질환 치료 전략 개발의 핵심 기반이 될 것으로 기대된다.

정 교수는 "이번 연구는 세포를 관찰하는 수준을 넘어 세포 내부 유전체 설계도를 정밀하게 읽고 제어할 수 있는 가능성을 제시했다는 점에서 의미를 갖는다"며 "파킨슨병과 암 등 복잡 질환의 발생 기전을 밝히고 환자 맞춤형 신약 타깃을 발굴하는 데 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

한편 이번 연구는 KAIST 양동찬 박사가 공동 제1 저자, KAIST 김규광 박사가 주요 연구진으로 참여했다. 연구 성과(논문)는 지난달 19일 국제 학술지 '네이처 바이오테크놀로지(Nature Biotechnology)'에 게재됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



