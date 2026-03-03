애터미·콜마비앤에이치, 배드민턴 국가대표 3년 후원…"올림픽까지 동행"



면역·피로 개선 '헤모힘' 지원…아시안게임·LA올림픽 기간 포함



글로벌 직접판매기업 애터미와 콜마비앤에이치가 대한민국 배드민턴 국가대표 선수단을 3년간 공식 후원한다. 국제 무대에서의 경쟁력을 뒷받침하기 위한 건강·회복 지원이다.

3일 애터미에 따르면 양사는 지난 2월 24일 충북 진천 국가대표선수촌에서 대한배드민턴협회와 후원 협약을 체결했다.

협약 기간은 오는 2029년 2월 28일까지로, 2026년 아시안게임과 2028년 로스앤젤레스 올림픽까지이다.

이날 협약식에는 윤용순 애터미 대표, 이승화 콜마비앤에이치 대표, 김동문 대한배드민턴협회 회장과 박주봉 감독, 안세영 등 국가대표 선수단이 참석했다.

선수단에 지원되는 제품은 면역 기능 개선 개별인정형 원료로 허가받은 '애터미 헤모힘'이다.

국내 개별인정형 건강기능식품 가운데 면역 기능과 피로 개선 2중 기능성을 인정받은 원료라는 게 애터미의 설명이다.

애터미는 최근 학술 발표에서도 FSS(피로심각도척도) 기준 피로도 개선과 항산화 활성 증가 효과가 확인됐다고 밝혔다.

특히 해당 제품은 반도핑 인증을 획득해 엘리트 선수들도 안심하고 섭취할 수 있다는 점을 강조했다.

협약식에는 세계랭킹 1위 남자복식조 서승재·김원호와 안세영 선수 등이 참석했다.

특히 안세영 선수는 파리 올림픽 금메달과 세계랭킹 1위를 기록한 데 이어 최근 국제대회 33연승을 이어가고 있다.

윤용순 대표는 "국책 연구로 출발한 헤모힘이 단일 제품 누적 매출 3조 원을 기록하며 성장했다"며 "이제 국가대표 선수들의 건강까지 지원하게 돼 뜻깊다"고 말했다.

김동문 회장은 "국제 경쟁력 강화를 위해 체계적 건강 관리가 필수적"이라며 "과학적 근거와 안전성을 갖춘 지원이 선수단에 큰 힘이 될 것"이라고 밝혔다.

국가대표 선수단은 3일(한국시간) 영국 버밍엄 유틸리타 아레나에서 개막하는 전영 오픈에 출전해 세계 최정상 선수들과 맞붙는다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



