'구제역' 백신 국산화·'아프리카돼지열병' 백신 개발 속도 낸다

구제역·ASF 백신 개발 지원 간담회

정부가 구제역 백신 국산화와 아프리카돼지열병(ASF) 백신 개발에 속도를 내기로 했다.

농림축산검역본부는 정부와 백신 개발 산업체가 참여한 '구제역·ASF 백신 개발 지원 간담회'를 지난달 26일 김천 소재 검역본부에서 개최했다고 3일 밝혔다.

지난달 26일경북 김천 소재 검역본부에서 '구제역·ASF 백신 개발 지원 간담회'가 진행되고 있다. 농림축산검역본부

이번 간담회는 올해 수도권에서 구제역 2건, 전국적으로 ASF 20건이 발생하는 등 엄중한 상황을 고려해 마련됐다. 검역본부 관련 부서와 한국동물약품협회, 구제역 및 ASF 백신개발 관련 10개 산업체가 참석했다.

간담회에서는 구제역 백신 국산화 및 ASF 백신 개발 현황 정보를 공유하고, 조속한 백신 개발과 상용화를 위한 민·관 협력 추진체계 구축 및 지원방안을 논의하였다.

참석자들은 백신 개발을 위해 생물안전3등급 연구시설의 추가 확충과 신속한 제품 상업화를 위한 행정 소요기간 단축이 필요하다고 제언했다. 이를 위해 ▲특수연구시설의 민간개방 확대 ▲공동연구시설 확보 ▲신속한 품목허가를 위한 기술검토 인력 확충 등을 요청했다.

특히 최근 성과를 보이기 시작한 ASF 백신 개발의 경우 정부·산업계·생산자 단체가 참여하는 전문가 협의체를 통해 객관적인 평가와 후보 백신 선정을 추진할 필요성이 논의됐다.

한국동물약품협회는 산업계의 애로사항 해소를 위해 간담회 자리를 마련해 준 것에 감사를 표하며, 향후 정부와 산업계를 잇는 가교 역할을 빈틈없이 수행하겠다는 뜻을 밝혔다.

최정록 검역본부장은 "구제역, ASF, 고병원성 조류인플루엔자 등 3대 국가재난형 질병이 동시에 발생하고 있는 엄중한 시기임에도 불구하고 간담회에 참석해 적극적인 의견과 대안을 제시해 주신 모든 분께 깊이 감사드린다"며 "이번 간담회를 계기로 정부와 산업체 간 적극적인 소통과 효율적인 역할 분담을 통해 구제역 백신 국산화와 ASF 백신 개발에 더욱 속도를 낼 것"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



