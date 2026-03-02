본문 바로가기
[포토] 삼성 AI 설명 듣는 홍범식 LG유플러스 대표

강진형기자

입력2026.03.02 23:45

[포토] 삼성 AI 설명 듣는 홍범식 LG유플러스 대표
홍범식 LG유플러스 대표가 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 열린 '모바일 월드 콩그레스(MWC)2026'에서 삼성전자 갤럭시 부스를 방문해 노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)과 설명을 듣고 있다.





